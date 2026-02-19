На Netflix вышел третий сезон сериала «Ночной агент»

19 февраля на Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала «Ночной агент». Все 10 эпизодов шпионской картины уже можно посмотреть с русской озвучкой или субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. В продолжении герою дают новое задание — он должен выследить молодого агента казначейства, который сбежал в Стамбул с секретными правительственными данными.

Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в марте 2023 года и стал хитом онлайн-кинотеатра. Проект оказался самым популярным телесериалом 2023-го в сервисе, собрав более 812 млн часов просмотра за первые полгода. Второй сезон вышел спустя год и вновь привлёк массового зрителя.