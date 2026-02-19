Сможет ли фильм «Король и Шут. Навсегда» повторить успех сериала

В российский прокат выходит фильм «Король и Шут. Навсегда» — полнометражное продолжение ставшего хитом сериала трехлетней давности, в котором история успеха культовой группы сопровождалась приключениями в полноценной фэнтези-вселенной по мотивам песен коллектива. Сиквел разворачивается в сказочном мире уже почти целиком. Что из этого вышло, рассказывает «Лента.ру».

После того как неразлучные друзья Горшок (Константин Плотников) и Князь (Влад Коноплев) совершили подвиг — спасли Принцессу (Вера Вольт) из лап Колдуна — в сказочной панк-вселенной воцарилось относительное спокойствие. Теперь музыканты, как и мечтали, каждый вечер выступают на сцене собственного кабака. Их возлюбленным тоже нашлась работа: своенравная Принцесса добывает закуску, а строгая Вдова (Дарья Мельникова) усмиряет буйных посетителей-говнарей. Панк-сказка рушится с появлением Некроманта (Илья Гришин). Вырвавшийся из древнего плена злодей постепенно превращает сказочных жителей в своих зомби-приспешников.

Дата выхода: 19 февраля

Страна: Россия

Режиссер: Рустам Мосафир

В ролях: Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Гришин

Тем временем в реальном мире настоящий Князь — он же бывший фронтмен «КиШ» Андрей Князев — готовит концерт памяти Михаила Горшенева, во время которого на сцене появится голограмма Горшка (такое выступление и правда состоялось в 2018 году). Музыкант все еще не может смириться с утратой друга, не помогают ни рисование, ни занятия с психологом. Князев понимает, что медленно сходит с ума: ему кажется, будто преданные фанаты забывают главные хиты группы, а в голове то и дело возникает образ покойного товарища.

Вскоре видения окончательно смешаются с реальностью, и настоящий Князь перенесется в фантастический мир собственных песен. Живущий там Горшок объясняет, что из-за действий Некроманта рушатся обе реальности: пока сказка умирает, в реальном мире забывают о существовании «Короля и Шута».

Если оригинальный сериал Рустама Мосафира можно было хотя бы отчасти отнести к жанру байопика — его сюжет рассказывал о подъеме популярности группы и непростых взаимоотношениях ее участников, — то новый фильм на отображение реальных событий даже не претендует. Изображение реальности здесь нужно только для одного: чтобы трагическая судьба Горшенева (рокер боролся с наркотической зависимостью и умер в возрасте 39 лет) вновь довела всех до слез ближе к финалу картины.

От «Короля и Шута» фильму нужны только узнаваемые образы и песни. Все остальное — классическая история про похищенную принцессу

Все действительно интересные идеи сосредоточены в фэнтезийной части сюжета. Здесь герои разговаривают строчками из песен, а в лучшие моменты иронизируют над собой и превращают те же цитаты в повод для шуток. На экране то и дело появляются узнаваемые персонажи, и их значительно больше, чем в сериале. Возвращается главный источников гэгов — обезглавленный Кочерыжка (Илья Хвостиков), появляются Ведьма (Анна Музыченко) и осел, Продавец волшебных масок и хозяин Проклятого старого дома. Некоторым персонажам из треков «КиШ» создатели фильма придумывают новую сказочную предысторию — смотрится непривычно, но может и повеселить. Новые герои тоже есть — от сумасшедших Бременских зомби-музыкантов, которые будто вышли из мира «Безумного Макса», до миниатюрного Стаса Барецкого.

Вообще, за три года, прошедших с выхода сериала, сказочный мир значительно расширился и похорошел. При этом он по-прежнему напоминает все фэнтезийные боевики из 1980-х разом — и героями в безумных костюмах с ярким макияжем, и психоделическими декорациями, и обилием монстров-аниматроников.

Намеренно нереалистичная компьютерная графика только усиливает впечатление, что кассета с фильмом «Король и Шут. Навсегда» пролежала на полке лет сорок и почему-то только сейчас попалась на глаза прокатчикам

Горшенев в исполнении Константина Плотникова остается двигателем всей панк-киновселенной. Актер, который после выхода сериала успел примерить на себя образ императора Петра в сериале «Государь», возвращается к своей первой звездной роли. Он все так же обаятельно улыбается беззубым ртом, точно копирует манеру речи своего героя и узнаваемо смеется, — разве что фирменное «ё-маё» из уст легендарного панка звучит слишком часто. А вот о тяжелой зависимости Горшенева создатели не вспоминают — возможно, потому, что за акцент на этой теме создателей сериала ругала вдова музыканта. Оно и к лучшему: тяготы реальной жизни в сказочном мире смотрелись бы инородно.

Князь Влада Коноплева в этот раз берет на себя роль резонера. Он, конечно, тоже принимает участие в битве с Некромантом, но большую часть сюжета просто грузится: рефлексирует, тоскует, пытается простить и наконец отпустить друга. Когда начинается сюжет, ему, в отличие от вечно молодого Горшка, уже 43 года. Хотя сказочные герои и подшучивают над морщинами на его лице, 28-летний Коноплев совершенно не выглядит на заявленный возраст. Впрочем, понятно и то, что возраст здесь — такая же условность, как все остальное.

Химия Коноплева и Плотникова — главное топливо картины. Остальные герои панк-сказке нужны разве что в качестве очень колоритных декораций. Два давних друга пытаются решить нерешенные проблемы. Неважно, что один из них сейчас облачен в рыцарские доспехи, а другой — в длинную меховую шубу, это все те же молодые панки Миха и Андрюха

Одна из самых ярких актерских работ фильма, помимо ведущего дуэта, — у Гоши Куценко. Характерно, что он единственный человек в съемочной группе, который успел поработать с Михаилом Горшеневым при его жизни. Правда, о его роли в клипе на песню «Фокусник» здесь напоминает только плакат на стене. Сцены с участием Куценко смотрятся одновременно жутко и весело, на протяжении фильма его герой медленно превращается в панк-версию Бориса Животного из «Людей в черном».

Главный недостаток фильма — его антагонист. 25-летний Илья Гришин в роли истеричного Некроманта выглядит стильно и круто играет на гитаре костяной рукой, но все равно уступает действовавшему в сериале Шуту Евгения Ткачука. Проблема заключается в отсутствии внятной предыстории: если Шут воплощал слабости Михаила Горшенева, долго и изощренно переманивал его на темную сторону, то Некромант предстает лишь типичным сказочным злодеем.

Дорога к логову злодея выглядит гораздо интереснее, чем финальная битва. Из-за этого развязка картины смотрится без замирания сердца: в сказках добро всегда побеждает зло, так почему в этот раз что-то должно измениться?

Еще один спорный момент этого рок-фэнтези — это, как ни странно, музыка. Сюжет несется вперед с безумной скоростью, а музыкальные номера помогают хоть немного затормозить бесконечный калейдоскоп сказочных чудищ, шуток и цитат. Фильм сделан с очевидным уважением к творчеству группы, но при этом не может отделаться от соблазна осовременить главные хиты «Короля и Шута». Скорее всего, именно вокруг каверов, которые звучат в картине, разгорятся самые жаркие фанатские споры. Приглашенные звезды — группы The Hatters и Jane Air — мастерски перепевают «КиШ» в своем стиле, но без голосов Горшка и Князя музыка группы теряет часть магии. Неслучайно самым сильным моментом всей панк-сказки остается финальный номер — намеренно максимально приближенный к живому вокалу Михаила Горшенева.

В конечном счете «Король и Шут. Навсегда» смотрится веселой и необязательной байкой, которая по-своему продолжает тренд на экранизацию сказок в отечественном кино, при всей этого тренда спорности. В ней хеппи-энд побеждает реальность, а фэнтезийный Горшок — тот, который жив, — оказывается гораздо добрее своего панк-прародителя. Преданные фанаты — те самые, кого фильм ласково называет «маленькими говнарями», — могут расстроиться, но есть ощущение, что создатели ориентируются вовсе не на них.