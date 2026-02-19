Начались съемки сериала «Горнолыжка» с Николаем Наумовым

Телеканал ТНТ объявил о старте производства сериала «Горнолыжка». Новый проект с Николаем Наумовым («Волшебный участок») снимают на горнолыжном курорте «Архыз», после чего он выйдет на ТВ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Сериал расскажет историю надёжного и справедливого парня Миши, который всю жизнь работает крановщиком в порту городка Заводской. Когда владелец порта в очередной раз не выплачивает зарплату рабочим, Миша заступается за коллег и остаётся без работы. На шее у Миши сын Тимур, который не упускает возможности заработать «по-лёгкому», но каждый раз только накапливает долги. Пытаясь удержаться на плаву, Миша чудом устраивается работать на элитный горнолыжный курорт. Им управляет требовательная, но заботливая Катя, к которой у Миши постепенно появляются чувства.

Вместе с Николаем Наумовым в проекте также снимутся Олег Савостюк («Маме снова 17»), Полина Максимова («Чебурашка»), Давид Манукян («Не одна дома») и другие актёры. Режиссёром выступит Александр Назаров («Киловаттино»).