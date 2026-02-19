Снятые в Московском кинокластере проекты покажут на фестивале в Таиланде

В понедельник, 2 марта, на тайском острове Пхукет начнется Фестиваль российского кино. Он пройдет в рамках проекта Министерства культуры РФ «Русские сезоны». На площадке представят ряд российских картин, включая ленту «Буратино», снятую в кинопарке «Москино».

© Вечерняя Москва

Для проекта «Буратино» в кинопарке были созданы декорации, имитирующие провинциальные города Европы, общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. Декорации включают несколько улиц с реалистичными зданиями — церковью, домом Джузеппе, школой, театром и другими объектами. Множество улиц и площадей, мелкие художественные детали, фонтаны, ниши и надписи — все это проработано до мельчайших деталей.

— Проекты, которые снимались в инфраструктуре Московского кинокластера, становятся одной из визитных карточек отечественного кинопроизводства. В марте на Фестивале российского кино в Тайланде покажут «Буратино», для которого в кинопарке построили итальянский городок. В прошлом году в международных фестивалях Роскино участвовали три фильма, снятых при содействии «Москино», — отметил генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов.

В прошлом году на международных фестивалях российского кино участвовали такие фильмы, как «В списках не значился», снятый в кинопарке «Москино», «Красный шелк», над которым работала резидент кинозавода «Москино», компания XOVP, а также документальный проект Киностудии Горького под названием «Дыхание глубины».

В 2025 году в кинопарке «Москино» было завершено 100 проектов, среди которых: «Лиля» (о музах и возлюбленных Владимира Маяковского), «Князь Андрей», «Государь», «Александр I», «Арсеньев», «Буратино», «В списках не значился», «Есть только МиГ», передает Kp.ru.