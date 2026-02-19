Топ-25 лучших ситкомов всех времен

Хоть ситкомы (они же ситуационные комедии) и позиционируются как легкий сериальный жанр, многие из таких проектов способны надолго запасть в душу. «Лента.ру» публикует топ-25 лучших ситкомов на любой вкус, без спойлеров рассказывает об их сюжете и уточняет, кому эти сериалы точно придутся по вкусу. В этой подборке есть и культовые сериалы, и менее известные, но не менее смешные шоу.

«Чертова служба в госпитале Мэш» / «МЭШ»

Годы выхода: 1972-1983

Оригинальное название: M*A*S*H

Жанр: комедия, медицинская драма

Длительность: 256 серий по 25 минут (11 сезонов)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.5

Кому понравится: тем, кто хочет увидеть гротескное, но эффектное антивоенное высказывание

В главных ролях: Алан Алда, Лоретта Суит, Джейми Фарр, Уильям Кристофер

Смесь ситкома и медицинской драмы, пропитанная черным юмором. Приключения американских военных медиков, которые работают в передвижных госпиталях во время Корейской войны.

1950-е годы. Четверо врачей-хирургов из южнокорейского мобильного госпиталя № 4077 ежедневно помогают раненым солдатам с покалеченными судьбами. Не сойти с ума им помогает алкоголь, эксцентричные выходки, показное несоблюдение субординации и жесткий юмор. Во многих сериях драматическая составляющая ощутимо превышает комедийную.

«Книжный магазин Блэка»

Годы выхода: 2000-2004

Оригинальное название: Black Books

Жанр: комедия

Длительность: 18 серий по 25 минут (3 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.5

Кому понравится: тем кому по душе черный юмор и саркастичные персонажи

В главных ролях: Дилан Моран, Билл Бэйли, Тэмсин Грег

Дерзкий и остроумный ситком о жизни владельца небольшого книжного магазина и его друзей. История о героях-неудачниках, которые привыкли жить так, как им хочется.

В центре сюжета — эгоистичный и саркастичный алкоголик Бернард Блэк (Дилан Моран). Его магазин не приносит особого дохода, и неудивительно: владелец пьет прямо на рабочем месте, издевается над посетителями и продает книги только тогда, когда ему захочется.

Содержать бизнес Бернарду помогает неуклюжий Мэнни (Билл Бэйли), который и сам нередко становится объектом насмешек Блэка. Урезонить заносчивого книготорговца (и то не всегда) получается только у Фрэн (Тэмсин Грег) — его подруги из соседнего магазина.

«В Филадельфии всегда солнечно»

Годы выхода: с 2005 года по настоящее время

Оригинальное название: It's Always Sunny in Philadelphia

Жанр: комедия

Длительность: 177 серий по 22 минуты (17 сезонов)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.0

Кому понравится: любителям классических ситкомов

В главных ролях: Гленн Хауэртон, Чарли Дэй, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсон

Ситком, который выходит в эфир уже больше двадцати лет. Честная и смешная история о жизни не в самом благополучном районе Филадельфии.

Четверо давних товарищей — сумасбродный неудачник Чарли (Чарли Дэй), гиперактивный Мак (Роб Макэлхенни), самоуверенный бабник Деннис (Гленн Хоуэртон) и его сестра-близнец Диандра (Кейтлин Олсон) — управляют небольшим пабом «У Пэдди».

Заведение находится в сомнительном месте, а его клиентами часто становятся не менее сомнительные люди. Дела в пабе идут так себе — скорее всего, дело в том, что его владельцы не работают, а постоянно выясняют отношения и ссорятся друг с другом.

«Парки и зоны отдыха»

Годы выхода: 2009-2015

Оригинальное название: Parks and Recreation

Жанр: ситуационная комедия, мокьюментари

Длительность: 126 серий по 22-42 минуты (7 сезонов)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.6

Кому понравится: тем, кто любит производственные комедии в духе «Офиса»

В главных ролях: Эми Полер, Обри Плаза, Ник Офферман, Джим О’Хейр, Крис Пратт и другие

Ситком в жанре псевдодокументалистики, в котором главным врагом выступает бюрократия. Колоритные персонажи, необычный визуальный стиль и ироничный взгляд на американскую политику.

В один момент чиновница Лесли Ноуп (Эми Полер), работающая в Департаменте парков, понимает, что не приносит никакой пользы людям. Чтобы это исправить, оптимистичная женщина решается на смелый шаг — превратить заброшенный строительный котлован в вымышленном городе Пауни в цветущий парк.

На своем пути героине придется столкнуться со множеством препятствий: несговорчивые соседи не хотят видеть под окнами очередную стройку, а свои виды на котлован имеют фирмы-конкуренты.

«Сообщество»

Годы выхода: 2009-2015

Оригинальное название: Community

Жанр: ситуационная комедия

Длительность: 110 серий по 25 минут (6 сезонов)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.5

Кому понравится: тем, кто любит жизнеутверждающие истории о героях-неудачниках

В главных ролях: Джоэл Макхейл, Гиллиан Джейкобс, Дэнни Пуди, Иветт Николь Браун, Элисон Бри, Дональд Гловер и другие

Группа студентов-неудачников пытается не вылететь из колледжа и в процессе становится настоящей семьей. Одна из ключевых особенностей «Сообщества» — огромное количество отсылок к поп-культуре, пародии на другие шоу и даже целые жанры кинематографа.

В общественном колледже «Гриндейл» учатся совершенно разные люди: дерзкая активистка Бритта (Гиллиан Джейкобс), заучка Энни (Элисон Бри), киноман и гик Эбед (Дэнни Пуди), бывший футболист Трой (Дональд Гловер), мать-одиночка Ширли (Иветт Николь Браун) и наглый шестидесятилетний Пирс (Чеви Чейз), переживший уже седьмой развод.

Заносчивый адвокат Джефф (Джоэл Макхейл), лишившийся лицензии, предлагает героям объединится в учебную группу, чтобы вместе готовиться к экзаменам. Постепенно непохожие друг на друга герои находят общие интересы и становятся близкими друзьями — параллельно они выкручиваются из нелепых историй (большинство из которых сами и создают).

«Две девицы на мели»

Годы выхода: 2011-2017

Оригинальное название: 2 Broke Girls

Жанр: комедия, мелодрама

Длительность: 138 серий по 22 минуты (6 сезонов)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 6.6

Кому понравится: тем, кто верит в исполнение заветных желаний

В главных ролях: Бет Берс, Кэт Деннингс, Мэттью Мой, Гаррет Моррис

Смешная история о том, как две молодые девушки пытаются открыть собственный бизнес.

Саркастичная Макс (Кэт Деннингс) работает официанткой в закусочной, чтобы раздобыть хоть немного денег на жизнь. Ее новой напарнице Кэролайн (Бет Берс) тоже не везет — девушка, не знавшая бедности, внезапно лишается всех своих денег, и теперь вынуждена разносить заказы в этом же кафе. Поначалу утонченная Кэролайн не вызывает у Макс доверия — однако вскоре выясняется, что избалованная «принцесса» не так проста, как кажется.

Когда Кэролайн узнает, что Макс умеет готовить шикарные кексы, официантки решают создать совместный бизнес по их производству. Чтобы открыть собственный магазин, девушкам нужно накопить 250 тысяч долларов. Для этого новоиспеченным подругам придется не только откладывать чаевые, но и соглашаться на самые неожиданные авантюры — чего только ни сделаешь в погоне за мечтой.

«Силиконовая долина»

Годы выхода: 2014-2019

Оригинальное название: Silicon Valley

Жанр: комедия

Длительность: 53 серии по 30 минут (6 сезонов)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.5

Кому понравится: поклонникам сериалов про гик-культуру

В главных ролях: Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани

Колоритная группа гиков пытается создать революционный IT-стартап. Главный плюс «Силиконовой долины» — сериал иронизирует над стереотипами об айтишниках, но не превращает талантливых ученых в бытовых инвалидов (как это делала, например, хитовая «Теория Большого взрыва»).

Миллионер Эрлих Бахман (ТиДжей Миллер) собирает под своей крышей талантливых программистов. Здесь его новые жильцы — IT-специалисты Ричард (Томас Миддлдитч), Динеш (Кумэйл Нанджиани), Бертрам (Мартин Старр) и Нельсон по прозвищу Башка (Джош Бренер) — могут работать над своими самыми амбициозными проектами.

Вскоре выясняется, что в давней разработке Ричарда скрыт огромный потенциал — его программа использует уникальный алгоритм для сжатия данных. Команда Бахмана начинает работу над проектом «Крысолов» — этот стартап может изменить мир технологий и озолотить его основателей.

«Последний человек на Земле»

Годы выхода: 2015-2018

Оригинальное название: The Last Man on Earth

Жанр: фантастика, комедия, мелодрама

Длительность: 67 серий по 22 минуты (4 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.4

Кому понравится: фанатам бытового юмора и закрученных любовных историй

В главных ролях: Уилл Форте, Кристен Шаал, Дженьюэри Джонс, Мэл Родригес

Забавная история об одиночестве и любви в постапокалиптическом сеттинге.

Сорокалетний Фил Миллер (Уилл Форте) был обычным сотрудником одного из крупных американских банков. Все изменилось с началом ужасной пандемии — год назад неизлечимый вирус стер с лица Земли почти все человечество. Поначалу тотальная свобода и безнаказанность казались Филу даром свыше, но постепенно одиночество стало просто невыносимым.

Мужчина путешествует по США и пытается отыскать других людей, но надежда на воссоединение с сородичами стремительно тает. Все меняется, когда Фил встречает выжившую по имени Кэрол (Кристен Шаал).

«В лучшем мире» / «Хорошее место»

Годы выхода: 2016-2020

Оригинальное название: The Good Place

Жанр: фэнтези, комедия, драма, мелодрама

Длительность: 52 серии по 22 минуты (4 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.2

Кому понравится: любителям сильных женских персонажей и изобретательных сюжетных линий

В главных ролях: Кристен Белл, Уильям Джексон Харпер, Джамила Джамил, Д’Арси Карден

Девушка Элеанор Шелстроп (Кристен Белл) приходит себя в мире, который называют Хорошим местом. Все вокруг выглядит просто идеальным: здесь всегда зеленеет трава и светит солнце, не существует похмелья, а произнесенные матерные ругательства превращаются в безобидные смешные фразы. Элеанор быстро догадывается, что умерла и попала в Рай.

Только вот на Земле девушка вела далеко не райский образ жизни, а значит, оказалась в Хорошем месте по ошибке. Чтобы никто из местных обитателей не догадался, что Элеанор здесь быть не должно, находчивая героиня решает притвориться праведницей.

«Кайф с доставкой»

Годы выхода: 2016-2020

Оригинальное название: High Maintenance

Жанр: комедия

Длительность: 34 серии по 25 минут (4 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 8.2

Кому понравится: фанатам юмора на грани и необычных сюжетных линий

В главных ролях: Бен Синклер, Эйвери Монсен, Хелен Йорк, Кендес Такстон

Сумасшедшая жизнь Нью-Йорка глазами обычного продавца марихуаны. «Кайф с доставкой» — это калейдоскоп смешных и грустных историй, ярких героев и самых неожиданных передряг.

Каждый эпизод шоу начинается с того, что безымянный дилер, которого клиенты называют просто Парень (Бен Синклер), получает заказ. Парень садится на велосипед и направляется по новому адресу — таким образом он знакомится с несколькими героями за одну серию. Эксцентричные клиенты охотно пускают дружелюбного торговца в свои дома, делятся с ним жизненными историями и переживаниями.

Сквозного сюжета у этого ситкома нет — Парень просто катается по Нью-Йорку, общается с его колоритными обитателями и, естественно, реализует свой товар.

«Детство Шелдона»

Годы выхода: 2017-2024

Оригинальное название: Young Sheldon

Жанр: комедия

Длительность: 139 серий по 22 минуты (7 сезонов)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 7.6

Кому понравится: поклонникам «Теории Большого взрыва» и не только

В главных ролях: Иэн Армитедж, Зои Перри, Монтана Джордан, Реган Реворд

Комедия о том, как рос гениальный Шелдон Купер (в данном случае — Иэн Армитедж) из «Теории Большого взрыва». Это доброе шоу понравится как поклонникам «Теории», так и тем, кто не сильно погружен во вселенную оригинального сериала.

Если во взрослой жизни главного героя окружают такие же гики, как и он сам, то в детстве все было иначе. Юного вундеркинда воспитывали в консервативной семье: религиозная мать и отец — футбольный тренер не разделяли увлечения наукой, да и в школе друзей по интересам найти было сложно.

В ситкоме мы видим, что обычный день в необычной семье маленького Купера проходит следующим образом: пока отец смотрит телевизор за баночкой пива, Шелдон пытается достать опасные реагенты для своих экспериментов.

«Святой Майк»

Годы выхода: 2018-2021

Оригинальное название: Sankt Maik

Жанр: комедия

Длительность: 28 серий по 45 минут (3 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.2

Кому понравится: любителям нестандартного юмора и доброй атмосферы на экране

В главных ролях: Даниэль Донской, Винсент Крюгер, С. Банжаф, Беттина Бурхард

Необычный ситком из Германии, в котором обаятельный вор внезапно пробует себя в роли священнослужителя.

Майк Шефер (Даниэль Донской) — талантливый мошенник и бывший уголовник из Берлина, который активно пытается скрыться от правосудия. Бегство от полиции приводит Майка в небольшой немецкий городок Лейтерберг. Чтобы окончательно запутать преследователей, жулик надевает рясу — и тут же попадается на глаза Марии (С. Банжаф), привратнице местной церкви. Женщина ошибочно полагает, что встретила отца Зандмана — нового священника, который вот-вот должен был приехать в город.

Бессовестный Майк, конечно же, не спешит раскрывать правду о себе. Так в Лейтерберге появляется новый священник — самый неподходящий кандидат на этот пост.

«Чудотворцы»

Годы выхода: 2019-2023

Оригинальное название: Miracle Workers

Жанр: комедия, фэнтези

Длительность: 37 серий по 20 минут (4 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.1

Кому понравится: любителям нестандартных сюжетов и сеттингов

В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми и Джеральдин Висванатан

Ситком-антология, главные роли в котором исполняют Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми.

Первый сезон рассказывает о двух сотрудниках Небес: ангелах-клерках Элизе (Джеральдин Висванатан) и Крэйге (Дэниэл Рэдклифф). Когда в Отдел обработки и исполнения молитв приходит новый запрос, на плечи героев внезапно сваливается важная миссия. Всего за две недели сотрудники божественной канцелярии должны влюбить друг в друга двух практически несовместимых людей. В противном случае заскучавший и разочаровавшийся в человечестве Бог (Стив Бушеми) грозится уничтожить Землю.

Второй сезон «Чудотворцев» погружает зрителей в атмосферу Средневековья, третий — переносит на Дикий Запад, а четвертый рассказывает о постапокалиптическом мире будущего. Неизменными при этом остаются фирменный юмор, неожиданные сюжетные повороты и блестящая актерская игра Рэдклиффа, Бушеми и их коллег.

«Кевин может пойти к черту»

Годы выхода: 2021-2022

Оригинальное название: Kevin Can F**k Himself

Жанр: драма, комедия, детектив

Длительность: 16 серий по 43 минуты (2 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.1

Кому понравится: тем, кто устал от стандартных ситкомов

В главных ролях: Энни Мерфи, Мэри Холлис Инбоден, Эрик Петерсон, Алекс Бонифер

Сериал «Кевин может пойти к черту» сложно назвать классическим ситкомом. Хотя Кевин (Эрик Петерсон) и наслаждается всеми прелестями этого сериального формата — пьет пиво, ведет бессмысленные разговоры с друзьями и просто получает удовольствие от жизни под закадровый смех зрителей.

А вот его жена Элисон (Энни Мерфи) уверена, что ее жизнь напоминает не глупую комедию, а настоящую драму. Пока Кевин прохлаждается на диване, женщина готовит ему еду, убирает квартиру и окружает его заботой.

Постепенно Элисон понимает, что на самом деле все проблемы в ее жизни связаны с мужем. Кажется, единственный способ вырваться из унылой жизни — наконец-то разобраться с Кевином.

«1670»

Годы выхода: с 2023 по настоящее время

Оригинальное название: «1670»

Жанр: комедия, исторический, мокьюментари

Длительность: 16 серий по 30 минут (2 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.9

Кому понравится: любителям актуального юмора и смелых экспериментов

В главных ролях: Бартломей Топа, Катажина Херман, Мартына Бычковска, Михал Сикорский

Псевдодокументальная комедия из Польши, которая стала международным хитом Netflix. Третий сезон уже анонсировали — его выход может состояться в конце 2026 года.

Вторая половина XVII века, Речь Посполитая. Шляхтич Иоанн Павел Адамчевский (Бартломей Топа) живет в дереве Адамчиха вместе со свой семьей: глубоко верующей женой, сыном-священником, сыном-лентяем и дочкой, которая презирает патриархат. Иоанн Павел считает родную страну великой и мечтает вписать свое имя в ее историю. Помимо этого семейства, деревню населяют и другие колоритные герои: разбогатевший гусар-националист и кузнец, который промышляет контрабандой.

За жизнью в Адамчихе неустанно наблюдает съемочная группа, члены которой делятся со зрителями своими переживаниями — смотрят прямо в камеру и забавно комментируют происходящее. На протяжении шоу Иоанн Павел и его семья сталкиваются с множеством проблем, которые актуальны и в XXI веке: например, страдают от роста налогов или пытаются заняться раздельным сбором мусора.

Золотая классика ситкомов: что еще посмотреть