Стриминговый сервис Hulu сообщил, что фильм «Хищник: Планета смерти» побил очередной рекорд. Картина достигла около 9 млн просмотров с момента выхода в онлайн-кинотеатре.

Таким образом, лента стала самой просматриваемой на Hulu, со времён выхода другого фильма франшизы — «Добыча» 2022 года, которую также снял режиссёр Дэн Трахтенберг. Ранее «Планета смерти» заработала в мировом прокате более $ 184 млн, став самой кассовой картиной серии «Хищник».

«Планета смерти» рассказывает о молодом охотнике Деке, которого изгнали из клана,. Он отправляется на планету Калиск, на которой обитают смертельно опасные существа. Дек решает поохотиться на местную живность, а помогает ему в этом девушка-андроид Тия, которую сыграла Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»).