Раскрыта дата выхода трейлера шестой части «Очень страшноого кино 6»

Звезда серии фильмов «Очень страшное кино» Марлон Уайанс раскрыл дату выхода трейлера шестой части комедийной франшизы. Премьера ролика состоится 27 февраля.

Примечательно, что в день выхода трейлера комедии состоится мировая премьера хоррора «Крик 7». Именно эту серию фильмов ужасов пародировала первая часть «Очень страшного кино» 2000 года.

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года — спустя 13 лет после премьеры пятой части. Сюжет ленты пока неизвестен, но авторы обещают сохранить пародийный дух оригинала. Режиссёром новой картины выступит Майкл Тиддес — автор другой комедии «Дом с паранормальными явлениями». Главные роли вновь исполнят Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).