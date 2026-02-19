Раскрыта дата выхода трейлера шестой части «Очень страшноого кино 6»

$76.1590.27

Трейлер комедии «Очень страшное кино 6» выйдет к премьере «Крика 7»

Звезда серии фильмов «Очень страшное кино» Марлон Уайанс раскрыл дату выхода трейлера шестой части комедийной франшизы. Премьера ролика состоится 27 февраля.

Примечательно, что в день выхода трейлера комедии состоится мировая премьера хоррора «Крик 7». Именно эту серию фильмов ужасов пародировала первая часть «Очень страшного кино» 2000 года.

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года — спустя 13 лет после премьеры пятой части. Сюжет ленты пока неизвестен, но авторы обещают сохранить пародийный дух оригинала. Режиссёром новой картины выступит Майкл Тиддес — автор другой комедии «Дом с паранормальными явлениями». Главные роли вновь исполнят Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).