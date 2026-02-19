Что известно о фильме «Твое сердце будет разбито»

В марте 2026 года в кино выходит мелодрама «Твое сердце будет разбито» — экранизация книги российской писательницы Анны Джейн. На ее счету около 60 произведений про студентов и молодых взрослых, но герои «Твое сердце будет разбито» — школьники. В центре сюжета — история их любви. «Лента.ру» выяснила, когда состоится премьера фильма, кто в нем сыграет и чем удивит сюжет.

© Lenta.ru

Главное о фильме

Страна: Россия.

Россия. Возрастное ограничение: 12+.

12+. Жанр: мелодрама, подростковая драма.

мелодрама, подростковая драма. Режиссер: Михаил Вайнберг.

Михаил Вайнберг. Сценарий: Мария Елисоветская, Ульяна Зверева и другие.

Мария Елисоветская, Ульяна Зверева и другие. Дата выхода: март 2026.

март 2026. Литературная основа: одноименный роман российской писательницы Анны Джейн.

«Твое сердце будет разбито» — это первая экранизация бестселлера российской писательницы Анны Джейн (настоящее имя — Анна Потапкина), автора романтических произведений для молодежи. В 2023 и 2024 годах она стала самой издаваемой писательницей в России, по популярности обогнав даже классиков. На счету Анны Джейн более 60 произведений, «Твое сердце будет разбито» — одно из самых известных.

В центре сюжета — старшеклассница Полина, которая в обмен на защиту от буллинга вынуждена притворяться девушкой главного школьного хулигана.

Кстати, у этой книги есть продолжение — роман «По осколкам твоего сердца».

Дата премьеры

О том, что бестселлер Анны Джейн будет экранизирован, стало известно в декабре 2024 года. За производство картины отвечают кинокомпания «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатр START и «Свердловская киностудия» при поддержке Фонда кино.

В августе 2025 года съемки картины начались в Москве. В первый день съемок создатели сообщили, что фильм выйдет в прокат 5 марта 2026 года.

5 марта 2026 года фильм «Твое сердце будет разбито» выйдет в кино.

Некоторые источники указывают, что релиз перенесли на три недели и фильм выйдет 26 марта.

За прокат отвечает кинокомпания «Атмосфера кино».

Трейлер

Трейлер, а точнее фрагмент картины «Твое сердце будет разбито», вышел в ноябре 2025 года. В короткой сцене главная героиня Полина вешает шторы в новой квартире, куда она переехала вместе с матерью и отчимом. Отчим настойчиво просит ее собираться побыстрее, ведь через 20 минут он должен отвезти ее в школу. Полина выходит на балкон, чтобы сфотографировать самолет в небе (здесь нам показывают фото маленькой Полины с родным отцом и мы узнаем, что он был пилотом), и видит на соседнем балконе красавчика с рельефным прессом. Это и есть школьный хулиган, который совсем скоро защитит ее от одноклассниц и предложит изображать его девушку.

Сюжет

Главная героиня фильма — старшеклассница Полина Туманова. Ее семья переезжает в другой город, и девочка вынуждена сменить школу. Однако вместо приятного и спокойного коллектива она попадает в осиное гнездо, где всем заправляют стервозные девушки и мальчишки-хулиганы.

Новенькая сразу становится объектом травли, однако за нее внезапно заступается главный хулиган Дима Барс. Он врет одноклассницам, решившим превратить жизнь Полины в ад, что встречается с ней, и прилюдно целует девушку. На самом деле Полина и Барс — не пара, и вообще она не питает к нему теплых чувств.

В итоге в обмен на защиту от преследовательниц Полина соглашается помочь Барсу с учебой. Со временем между подростками вспыхивают настоящие чувства, но все окружающие пытаются помешать их отношениям.

Актеры и роли

Изначально в дримкасте — то есть в перечне актеров, которых создатели хотели увидеть в главных ролях, — заявляли Анну Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Василия Пинчука («Надежда»), Юлию Пересильд («Вызов») и Виктора Добронравова («Пальма»). Кроме того, создатели рассчитывали подписать контракты с Машей Раскиной («Елки 12»), Олегом Савостюком («Один маленький ночной секрет») и Русланом Чагиловым («Мамонты»).

В итоге никто из заявленных артистов в каст не попал. На роль Полины утвердили 18-летнюю Веронику Журавлеву из «Папиных дочек. Новых», а на роль Барса — 28-летнего Даниэля Вегаса (настоящее имя — Даниил Черкас).

«Мы долго искали актеров на главные роли, стремясь к максимальному соответствию книжному описанию и ожиданиям аудитории. На мой взгляд, Вероника и Даниэль — идеальный дуэт, который позволит фанатам книги увидеть на экране именно тех Барса и Полину, которых они себе представляли», — заявил продюсер Георгий Шабанов.

В итоге в фильме «Твое сердце будет разбито» снимались следующие актеры.

Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые», «Плакса») — Полина Туманова, 17-летняя школьница, которая стала жертвой буллинга в новой школе. Добрая и открытая девочка. Заключает сделку с хулиганом Барсом, чтобы он защищал ее.

Даниэль Вегас («Школа») — Дима Барсов по прозвищу Барс, бунтарь со сложным прошлым, который пытается спрятать ранимую натуру под маской хулигана. Вступает в фиктивные отношения с Полиной. «Барс прикрывается маской брутальности, иронии — так он защищается от мира, потому что ему бывало очень больно. Он и в близких отношениях не всегда с лучшей стороны раскрывается», — рассказывал о Барсе актер Даниэль Вегас.

Аля Майер («Артек. Сквозь столетия») — Дилара, одноклассница и подруга Полины. Застенчивая девушка, которая тоже становится жертвой буллинга.

Максим Сапрыкин («Хоккейные папы») — Леха, близкий друг Барса. Простой и честный парень из неблагополучной семьи. Любовная линия Дилары и Лехи — второстепенная в романе Анны Джейн.

Евгения Лоза («Мотыльки») — Дана, мать Полины. Отстраняется от проблем дочери и обычно встает на сторону отчима, с которым Полина плохо ладит.

Павел Кузьмин («Пророк. История Александра Пушкина») — Андрей, отчим Полины. Сухой, холодный и скучный мужчина. Плохо ладит с Полиной и диктует ей свои правила.

Иван Трушин («Этерна») — Руслан по прозвищу Лайм, сводный брат Полины и старший брат бывшей девушки Барса. Главный антагонист.

Александра Тихонова («Подростки. Первая любовь») — Саша, бывшая девушка Барса, младшая сестра Лайма и сводная сестра Полины. Очень нежная и ранимая.

Маргарита Дьяченкова («Вне зоны доступа») — Лика Малиновская по прозвищу Малина, главная красотка школы и по совместительству главная стерва. Именно Лика виновата в травле Полины и Дилары.

Антон Соломатин («Полная совместимость») — Егор Власов, бывший парень Лики.

Кроме того, в касте заявлены Диана Гиль («Метод»), Александр Присмотров-Белов («Мамочки»), Андрей Казаков («Ищейка») и другие.

Создатели

Режиссер экранизации романа Анны Джейн — Михаил Вайнберг, постановщик сериалов «Мама-детектив», «Метод Фрейда», «Тест на беременность» и второго сезона шоу «Жить жизнь».

За сценарий отвечали Мария Елисоветская, Ульяна Зверева, Евгения Назипова и Марианна Кадржанова при участии Вайнберга. Для всех сценаристок «Твое сердце будет разбито» — дебют в кино.

Продюсировали картину Георгий Шабанов («Знакомство родителей», «Чужие деньги», «Сводишь с ума»), Люся Дадальян («Сводишь с ума»), Алена Званцова (сценаристка и режиссер «Небесного суда») и Виктор Шадрин («Мой дикий друг»).

Фильм снимали в Екатеринбурге. По словам режиссера Михаила Вайнберга, этот город идеально подходил под книжный прототип: в оригинале действия происходят в современном мегаполисе, но не в столице.