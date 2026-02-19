Чем психологический технотриллер «Хакеры» зацепит зрителя

Марк Эйдельштейн — довольно известный актер, но российскому зрителю ближе Иван Янковский, а зарубежная аудитория выбирает кинопроекты по трейлерам, сказал НСН Роман Григорьев.

© РИА Новости

Технотриллер — популярный жанр у зрителя, наряду с боевиком, участие известных отечественных актеров в сериале «Хакеры» тоже поможет привлечь внимание к проекту, однако пока рано называть его самым масштабным за последнее десятилетие, заявил в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев.

Марк Эйдельштейн присоединился к актерскому составу психологического технотриллера «Хакеры», главную роль в котором исполнит Иван Янковский, сообщила пресс-служба студии Kisa Films. Янковский и Эйдельштейн сыграют сводных братьев, съемки запланированы на 2026 год. Как отметил продюсер и шоураннер Алексей Киселев, проект намерены представить на Каннском фестивале. Григорьев допустил, что внимание российского зрителя к сериалу скорее привлечет участие Ивана Янковского.

«Громкое имя Эйдельштейна — слишком серьезная заявка. Думаю, его знают в России. Но у нас в основном аудитория знает Янковского, и смотреть будут в основном из-за него. Конечно, Эйдельштейн популярен, но пока не настолько, чтобы быть номером один на афишах. Технотриллер — немного фантастика. Этот жанр у зрителя очень популярен, один из самых востребованных наряду с боевиками, комедиями и ужасами. Поэтому вопросов нет, смотреть будут, тем более не помню, чтобы что-то интересное недавно снималось в этом направлении», — уточнил он.

Собеседник НСН отметил, что зарубежный успех проекта будет зависеть от промо-кампании.

«Думаю, любой фильм мечтает выйти на международный кинорынок. Это прибыль, аудитория, известность. За рубежом успеха проект может добиться по простым причинам. У него должен быть интересный трейлер, хорошая рекламная кампания, классная афиша. Необязательно, чтобы в кадре были суперизвестные актеры. Потому что Европа большая, многонациональная. Не всегда какой-то известный актер во Франции будет узнаваем в той же Испании. Абсолютно нормально смотрят любые фильмы. В Европе идут отечественные картины. Их мало, но они есть. К примеру, видел в Италии в афише фильм про Железного дровосека и Элли с Колокольниковым (вероятно, "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". — Прим. НСН). Никаких проблем с показом за рубежом не должно быть, если будут соблюдены все юридические нюансы и тонкости для международного рынка», — объяснил Григорьев.

Однако, по его словам, до выхода сериала сложно назвать его одним из самых масштабных проектом десятилетия, исходя лишь из общей информации.

«Это работа продюсера — заявить о себе и сказать: "Товарищи, мой фильм самый прекрасный за последние 10 лет". Но так говорят очень многие. Посмотрим, что будет с началом показа», — подчеркнул кинокритик.

Сериал «Хакеры» расскажет о русских специалистах по кибербезопасности, которые используют свои навыки для предотвращения преступлений. Проект будет снят по идее российского предпринимателя, инвестора и продюсера Николая Ивенева и сценарию Игоря Поплаухина. Среди его работ — сериал «Выжившие» и короткий метр «Календарь», получивший в 2018 году награду на Каннском фестивале в рамках конкурса студенческого короткометражного кино Cinéfondation, передает «Радиоточка НСН».