Финал зомби-трилогии «28 лет спустя» отложили из-за провала «Храма костей»

Издание World of Reel раскрыло будущее третьей части зомби-хоррора «28 лет спустя». По данным СМИ, компания Sony Pictures может отложить выпуск триквела.

Согласно источникам издания, на судьбу фильма повлиял кассовый провал ленты «28 лет спустя: Храм костей»: мировые сборы составили $57 млн при бюджете в $63 млн. В СМИ также отметили, что Netflix предлагал Sony выкупить права на триквел, чтобы выпустить его на стриминге, но автор серии Дэнни Бойл выступил против такого решения.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма 2025 года. Лента должна была выступить мостом для финала будущей трилогии, но теперь выход триквела под вопросом.