В Армении пройдет Фестиваль российского кино

Мероприятие, организованное РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, станет ярким событием, способствующим укреплению гуманитарных связей и продолжению кинодиалога между двумя государствами.

Как отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова,«на протяжении многих лет наши страны связывают теплые дружеские отношения.Показы российских кинолент в Ереване стали доброй традицией, ещё одним шагом для укрепления культурного сотрудничества и дальнейшего творческого взаимодействия. Фестиваль открывает современная экранизация известной сказки – фильм «Буратино».В программу мероприятия вошли яркие премьеры российского кино, повествующие о любви, победах и открытиях. Особое место занимают картины для детской и семейной аудитории».

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова прокомментировала:«Для нас большая честь представить богатую палитру российского кино зрителямв Армении. Программа показов учитывает интересы самой широкой аудитории — от любителей захватывающих приключений до ценителей глубокой драматургии. Российский кинематограф сегодня динамично развивается, и такие фестивали — лучшая возможность показать его новые достижения».

В программе фестиваля следующие картины:

«Буратино» (2025, реж. Игорь Волошин) — красочная версия известной сказки, написанной Алексеем Толстым;

«Мужу привет» (2025, реж. Антон Маслов) — комедийная мелодрама, исследующая сложные взаимоотношения на пути к счастью;

«Первый на Олимпе» (2025, реж. Артем Михалков) — жизнеутверждающая спортивная драма о становлении олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова;

«Доктор Динозавров» (2025, реж. Максим Волков) — увлекательный анимационный фильм о приключениях школьника Фила Динозаврова;

«Северный полюс» (2025, реж. Александр Котт) — приключенческая лента о триумфе человеческого духа и технологий, повествующая о том, как атомная подводная лодка впервые в истории достигла точки Северного полюса, пройдя под толщей паковых льдов.

Бесплатные показы пройдут в кинотеатре «Москва».