В Москве прошла премьера фильма-расследования о канцлере Российской империи Горчакове

Можно ли победить в ситуации "один против всех"? Как преодолеть небывалое геополитическое унижение, имея позиции заведомо более слабые, чем у коалиции противников? Фильм-расследование Сергея Лачина "Канцлер Горчаков. Сеанс одновременной игры" о канцлере Российской Империи, выдающемся дипломате Александре Горчакове был показан 7 февраля на канале "Россия-24", 19 февраля прошла его премьера в московском кинотеатре "Октябрь".

... Россия в 50-х годах XIX века повержена в Крымской войне, подписан так называемый Парижский трактат - нашей страной с одной стороны и шестью государствами-союзниками по Крымской войне во главе с Францией и Британией - с другой. Договор, лишивший Россию права иметь флот и крепости на Черном море. Южные границы не защищены, страна в международной изоляции.

В этой, казалось бы, безнадежной ситуации новый император Александр II назначает министром иностранных дел России князя Александра Горчакова. Русский патриот, аристократ и лицейский товарищ Пушкина становится главой ведомства, в котором до этого десятки лет заправляли иностранцы - и обещает императору Александру II только дипломатическим путем, без применения силы разорвать оковы Парижского трактата и вернуть России ее законное место среди великих держав.

Режиссер-документалист Сергей Лачин, ранее снявший картины о фельдмаршале Суворове, адмирале Ушакове, сподвижнике Петра I Франце Лефорте, определил свой фильм, решенный в жанре докудрамы, как дипломатический триллер.

... От Горчакова требуется небывалая ловкость и гибкость, ведь дипломатия - единственное на тот момент средство защиты страны, ослабленной поражением и переживавшей сложный период реформ. И министр ведет сложную игру "в долгую" одновременно на нескольких геополитических "досках".

Необходимы союзники и первый из них - Франция. На экране неожиданно появляется физиономия... барона Мюнхгаузена в исполнении Гюстава Доре. Художник, оказывается, писал своего героя с императора Наполеона III. Как бы то ни было, последнему нужен партнер в борьбе с Австрией. Горчаков заключает альянс с Францией - и с этого начинается раскол в стане противников по Парижского трактату.

На экране сменяют друг друга правительственный квартал Бальхаусплац в Вене, парижский Дом инвалидов, фонтан Чукур-Чесма в Белграде... Впоследствии операция Франции на территориях, подконтрольных Турции, становится первой в Европе "цветной" революцией. А перед нами - храмы Сербии: Горчаков видит в балканской стране главного союзника в регионе. Россия помогает Сербии обрести автономию от турок и тайно вооружает созданную сербами армию, на Балканы идет помощь гуманитарная, а при необходимости и военная...

"Мне было важно показать Горчакова не как монумент, а как гроссмейстера от дипломатии, который неутомимо, зачастую в одиночку, вел сеанс одновременной игры против всей Европы. Его инструментами были не пушки, а ум, воля и безграничная преданность национальным интересам России", - говорит Сергей Лачин.

... Молодой посланник Пруссии Отто фон Бисмарк ведет светскую беседу в Санкт-Петербургском салоне. Князь Горчаков для начинающего дипломата стал тогда кем-то вроде старшего наставника, они много общались, гуляя по столице. И через несколько лет, когда Пруссии во главе с Бисмарком потребуется поддержка, чтобы объединить вокруг себя Германию, Россия эту поддержку оказывает. Горчаков, впрочем, понимает, что Германия России - не друг.

И вот неприемлемый для России режим Парижского трактата де-факто расшатан, а Горчаков заявляет о выходе нашей страны из прежних соглашений и восстановлении ее суверенитета на юге. Это была полная победа, достигнутая посредством "мягкой силы".