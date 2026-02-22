Какие фильмы победили на Берлинском кинофестивале

Во время фестиваля председатель жюри Вим Вендерс оказался в центре скандала, но итоговые решения жюри сгладили ситуацию. Подробности — от специального корреспондента НСН Марины Латышевой.

Главный приз, «Золотой Медведь» Берлинале достался драме «Желтые письма» / «Gelbe Briefe» Илькера Чатака. В центре сюжета успешные актриса и режиссер, семейная пара, воспитывающая дочь-подростка. Однажды они вступают в конфронтацию с властью и должны решать, следовать ли своим убеждениям. Действие происходит в Турции, но снимали кино в Берлине и Гамбурге, намеренно не стараясь этого скрыть. Автор — немец с турецкими корнями. И по сути его фильм получился очень универсальным высказыванием о противостоянии интеллигенции и авторитарной власти.

Гран-при также достался фильму режиссера турецкого происхождения, «Спасению» / «Kurtuluş» Эмина Элпера, блестящей, хоть и неровной притче о том, как рождается и развивается ненависть и насилие. Это история о двух соседних деревнях, жители которых мало отличаются друг от друга, но однажды одни пойдут вырезать других. После премьеры Элпер сделал громкое заявление в поддержку жителей Газы. Так высоко оценив его фильм, члены жюри словно дали понять, что признают настоящее сильное кино, даже если расходятся с его автором во мнении о связи политики и искусства. А в финале церемонии награждения глава Берлинале Триша Таттл выступила с речью, общий смысл которой в том, что фестиваль всегда будет поддерживать человека в борьбе с несправедливостью.

Таким образом Берлинале попытался сгладить неловкую ситуацию, которая сложилась еще на старте фестиваля. На первой пресс-конференции членов жюри спросили, как они относятся к роли Германии как «главного спонсора геноцида в Газе». Каждый из членов судейского корпуса попытался более или менее интеллигентно уйти от прямого ответа на провокационный вопрос. Но ответ председателя жюри режиссера Вима Вендерса был самым неожиданным. Он сказал: «Мы должны держаться подальше от политики». Это прозвучало на кинофестивале, который много десятилетий назад создавался как политический, который давно и прочно держал неформальное звание самого политизированного кинофорума мира и никогда от этого не отнекивался.

После такого высказывания Вендерс подвергся жесткой критике в медиа. Лауреат Букеровской премии, индийская писательница Арундати Рой в знак протеста против высказываний жюри даже отменила запланированный визит на фестиваль. А режиссер из Канады, лауреат Канн Ксавье Долан написал целую критическую колонку во французскую газету Le Monde о том, что искусство, наоборот, обязано быть политическим.

Другие призы в основной программе распределились следующим образом. Спецприза жюри была удостоена драма независимого американского режиссера Лэнса Хаммера «Королева на море» / «Queen at Sea» о старости, деменции и выборе, которые дети делают за пожилых родителей. Сыгравшие в этом фильме пожилую пару британцы Анна Калдер-Маршалл и Том Кортни получили еще и награды за роли второго плана. «Медведь» за режиссуру достался Гранту Джи и его биографической истории «Всем нравится Билл Эванс» / «Everybody Digs Bill Evans» о знаменитом джазовом пианисте.

За сценарий отметили Женевьев Дюлюд-Десель, сценаристку и режиссера фильма «Нина Роза» / «Nina Roza» об искусствоведе, который давно уехал из родной страны, прожил жизнь за океаном, но однажды в связи с работой вернулся в родные места. Награда за главную роль ожидаемо досталась немецкой кинозвезде Сандре Хюллер за ее работу в исторической драме «Роза» / «Rose» австрийца Маркуса Шляйнцера. Это фильм о женщине во времена Тридцатилетней войны, которая выдавала себя за мужчину, пытаясь получить в наследство ферму и влиться в деревенское сообщество.

В своих оценках конкурсной программы члены большого жюри разошлись как с критикой, так и с независимыми жюри. Например, премия Федерации кинокритики и кинопрессы FIPRESCI досталась яркой и теплой картине уроженца Чада и любимца Канн и Венеции парижанина Махмада-Салеха Харуна «Сумсум, ночь звезд» / «Soumsoum, la nuit des astres» о девушке из африканской деревни, которой тесно в ее маленьком консервативном сообществе. А награды двух главных параллельных жюри - экуменического и жюри газеты Morgenpost (первое — главная общественная премия фестиваля, второе - неформальный приз зрительских симпатий Берлинале) получили «Мухи» / «Moscas» мексиканца Фернандо Эмбке, трогательная драмеди о внезапной дружбе мальчика, который ждет маму из больницы, и его суровой квартирной хозяйки. Простая теплая человеческая история, которую жюри основного конкурса 76-го Берлинского Международного кинофестиваля не оценило.