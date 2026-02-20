Известно расписание выхода сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи

Расписание выхода сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи
Уже 4 марта состоится премьера сериала «Молодой Шерлок». Экранизация книг Энди Лэйн расскажет о молодости легендарного детектива и покажет первые расследования неопытного героя в Лондоне. Одним из авторов проекта выступил культовый постановщик Гай Ричи, создатель «Большого куша» и «Джентльменов».
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они все выйдут 4 марта в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.
Расписание выхода сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи
- Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 4 марта
- 2-я серия 4 марта
- 3-я серия 4 марта
- 4-я серия 4 марта
- 5-я серия 4 марта
- 6-я серия 4 марта
- 7-я серия 4 марта
- 8-я серия 4 марта