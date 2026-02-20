Как будут выходить эпизоды второго сезона сериала «Черное солнце»

Расписание выхода второго сезона сериала «Черное солнце»
Уже 1 марта состоится премьера второго сезона сериала «Чёрное солнце». Шоу продолжит историю следователя по имени Игорь Жук, который приезжает расследовать преступление в Выборг. В этот раз детектива ждёт сразу два дела — в Финском заливе находят неопознанный труп, а его бывший напарник Чагин внезапно сознаётся в убийстве.
Во второй сезон проекта войдёт 12 эпизодов — они будут выходить частями по пятницам в онлайн-кинотеатре «Кион». Финал состоится 27 марта.
- Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 1 марта
- 2-я серия 1 марта
- 3-я серия 1 марта
- 4-я серия 1 марта
- 5-я серия 6 марта
- 6-я серия 6 марта
- 7-я серия 13 марта
- 8-я серия 13 марта
- 9-я серия 20 марта
- 10-я серия 20 марта
- 11-я серия 27 марта
- 12-я серия 27 марта