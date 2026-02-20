«Холоп 3»: о чем будет фильм и когда он выйдет

Летом 2026 года зрители увидят продолжение одной из самых кассовых российских франшиз — фильм «Холоп 3». Первая часть этой комедии вышла на большие экраны в конце 2019 года. «Холоп» быстро стал настоящим хитом: он собрал в прокате более трех миллиардов рублей и оставался самой кассовой лентой России вплоть до 2023 года. Вышедший начале 2024-го «Холоп 2» показал еще более внушительные результаты — по итогам российского проката он перегнал не только первую часть франшизы, но и фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и актерском составе фильма «Холоп 3», а также раскрывает дату премьеры.

Главное о фильме

Дата выхода

Кинокомпания «Централ Партнершип» анонсировала третью часть популярной комедии в марте 2024 года. Сообщалось, что картина выйдет в прокат 23 января 2025 года. В итоге в этот день в кинотеатрах начали показывать не третьего «Холопа», а его турецкий ремейк — комедию «Холоп. Великолепный век». «Холопа 3» перенесли на 2026 год, новую дату релиза раскрыли в июле 2025-го.

11 июня 2026 года фильм «Холоп 3» начнут показывать в кинотеатрах.

Интересно, что две первые части «Холопа» были не летними, а новогодними киноновинками. Первый фильм увидел свет 26 декабря 2019 года, а премьера «Холопа 2» состоялась 1 января 2024-го.

Трейлер

Дебютный тизер-трейлер к фильму «Холоп 3» появился на YouTube-канале Central Partnership в середине февраля 2026 года.

Сюжет

Фильм «Холоп 3» продолжит историю мажора Гриши (Милош Бикович), который прошел курс нестандартного перевоспитания.

О чем были первые два «Холопа»

Первый «Холоп» рассказывал историю избалованного москвича Гриши, которому пришлось пройти путь исправления. Богатый папа Гриши (Александр Самойленко) устал от выходок юноши. По совету психолога-экспериментатора он согласился на необычный метод перевоспитания: специально для мажора построили целую деревню, стилизованную под 1860 год. После того как Гриша попал в аварию, подстроенную отцом, он потерял сознание и буквально очнулся в прошлом. Юношу убедили, что теперь он не сын влиятельного человека, а обычный бесправный конюх, к тому же еще и холоп. Постепенно наглый Гриша поменял жизненные взгляды, избавился от высокомерия и даже нашел любовь.

Вторая картина рассказывала о Кате (Аглая Тарасова), дерзкой дочери влиятельной чиновницы. Мать Кати не обращала внимания на выходки строптивой девушки и не верила, что ее поведение когда-то изменится. Случайно увидев, как Катя безнаказанно творит все, что ей вздумается, Гриша решил заняться ее перевоспитанием. Он самостоятельно возобновил проект, который когда-то помог ему измениться — с его подачи Катя «перенеслась» в начало XIX века. Изначально Гришин план не приносил результатов, однако в итоге взбалмошная девушка все же смогла стать лучше.

В третьей части «Холопа» изменившийся Гриша продолжает работать в команде психолога Льва Арнольдовича (Иван Охлобыстин) — проект по перевоспитанию «золотой молодежи» уже превратился в полноценный бизнес.

К Грише и его товарищам обращаются юные Милана (Виталия Корниенко) и Елисей (Степан Шевяков). Брат и сестра умоляют спасти брак их родителей — высокомерных богачей Бориса (Павел Прилучный) и Елены Вяземских (Кристина Асмус). Супруги переживают не самый простой период: они хотят продать совместный и поскорее развестись. Посовещавшись, команда берется за новый проект. На этот раз мажоров искусственно перенесут в эпоху Петра I — императора, кстати, сыграет сам Гриша.

В третьем «Холопе» в проект по перевоспитанию попадает не один избалованный человек, а семейная пара.

Клим Шипенко назвал разработку нового фильма сложной задачей, объяснив, что авторы хотят избежать сюжетных повторений.

«В этот раз, как вы поняли, мы решили взяться не за мальчиков или девочек, а за всю семью сразу. Мы все повзрослели, у нас уже у всех семьи, и поэтому надо поработать уже с целым коллективом», — Клим Шипенко, режиссер фильма «Холоп 3».

Производство

Информация о том, что третья часть «Холопа» находится в производстве, появилась в сети 6 марта 2024 года. Новые подробности о картине стали известны 12 апреля — тогда российские кинокомпании проводили презентацию своих проектов, которые претендуют на поддержку Фонда кино. Помимо «Холопа 3», на мероприятии рассказали про лайф-адаптацию «Буратино», фильм «Финист. Первый богатырь» и вторую часть «Чебурашки».

На питчинге Фонда кино подтвердилось, что пост режиссера «Холопа 3» вновь займет Клим Шипенко, снявший две первые части комедии.

«Я буду палить из всех своих оружий как всегда. Буду веселиться сам, как я всегда делал на съемочной площадке "Холопа" первого и второго, — рассказал Шипенко на презентации. — Надеюсь, это веселье передастся зрителю, так же как оно передалось в первых двух частях».

Сценаристами комедии стали Савва Минаев («Мажор в Сочи», «Плевако»), Максим Кудымов («Беспринципные», «Девушки с Макаровым») и сам Клим Шипенко. Съемки третьего «Холопа» стартовали в сентябре 2025-го. Часть сцен для фильма снимали в Турции — зарубежный блок съемок завершился в феврале 2026-го.

Актеры и роли

Главную роль в фильме «Холоп 3» вновь исполнит Милош Бикович, к нему присоединятся другие актеры из первых двух картин. Появятся в триквеле и совершенно новые герои.

Какие актеры сыграют в фильме «Холоп 3»

В продолжении фильма появится и мать мажорки Кати, Татьяна Новикова (Наталья Рогожкина) — в конце «Холопа 2» она обсуждала перспективы проекта по перевоспитанию вместе со Львом Арнольдовичем. Помимо этого, в касте заявлены Ольга Дибцева (Аглая), Сергей Соцердотский (Прошка), Кирилл Нагиев (Алексей Барчук), Софья Зайка (Люба) и другие.