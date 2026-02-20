Финал сериала «Благие знамения»: почему отменили третий сезон шоу

«Благие знамения» — остроумный сериал об ангеле и демоне, которые живут на Земле так долго, что успели привыкнуть ко всем благам человечества. Наивный Азирафаэль и коварный Кроули спасают планету от апокалипсиса, а друг друга — от одиночества. Первый сезон шоу увидел свет в 2019 году, а второй вышел в 2023-м. Продолжение сериала должно завершить историю взаимоотношений ангела и демона — правда, вместо полноценного третьего сезона зрители увидят всего один полуторачасовой эпизод. «Лента.ру» рассказывает, что известно о финале «Благих знамений», когда он выйдет и каким будет его сюжет.

Главное о сериале

Оригинальное название: Good Omens

Создатель: Нил Гейман

Когда выйдет: весна 2026 года

Где смотреть: стриминговый сервис Prime Video

Длительность: 90 минут

Когда вышел первый сезон: 2019 год

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.0

Основа: одноименный роман Нила Геймана и Терри Пратчетта

В главных ролях: Дэвид Теннант и Майкл Шин

Дата выхода

О том, что у сериала «Благие знамения» будет продолжение, заговорили почти сразу после финала второго сезона. Третью и заключительную главу шоу официально анонсировали в декабре 2023-го.

Однако осенью 2024-го стало известно, что у «Благих знамений» не будет полноценного последнего сезона.

Вместо третьего сезона «Благих знамений» зрителей ждет один полуторачасовой эпизод. Он выйдет 13 мая 2026 года

Сюжет

«Благие знамения» — это история о дерзком демоне Кроули (Дэвид Теннант) и робком ангеле Азирафаэле (Майкл Шин), которые живут на Земле с момента ее создания. За две тысячи лет, проведенных на планете, ангел и демон прошли путь от непримиримых врагов до союзников и близких друзей.

В первом сезоне Азирафаэль и Кроули пытались отыскать Антихриста (Сэм Тейлор Бак) и остановить апокалипсис, который угрожал их комфортной земной жизни. Во втором сезоне ангел и демон помогали двум землянкам Нине (Нина Сосанья) и Мэгги (Мэгги Сервис) наладить отношения. Параллельно с этим герои защищали потерявшего память архангела Гавриила (Джон Хэм).

В основу сюжета первого сезона «Благих знамений» лег одноименный роман Нила Геймана и Терри Пратчетта

О сюжете новой части «Благих знамений» мало что известно. Он должен завершить историю Азирафаэля и Кроули, которые сильно поссорились в финале второго сезона.

Как закончился второй сезон «Благих знамений» Лидер небесных сил архангел Гавриил (Джон Хэм) вернул себе память и воссоединился со своей возлюбленной, она же князь преисподней Вельзевул (Шелли Конн). Гавриил покинул пост главы Рая, и ангел Метатрон (Дерек Джекоби) предложил Азирафаэлю занять эту должность. Несмотря на уговоры Кроули остаться на Земле и вместе противостоять надвигающимся угрозам, Азирафаэль принял предложение Метатрона и отправился на Небеса.

Еще одной важной темой финального эпизода станет проект «Второе пришествие» — ангел Метатрон упоминал его в конце второго сезона.

Похоже, ангелу и демону придется вновь найти общий язык — на этот раз для того, чтобы остановить приход Спасителя и очередной конец света

На чем основан финал «Благих знамений»

В основу финала «Благих знамений» лягут наработки Нила Геймана и Терри Пратчетта.

Писатели придумали новую историю о Кроули и Азирафаэле еще в начале девяностых. Второй роман так и не увидел свет, а Терри Пратчетт ушел из жизни в 2015 году — в итоге Гейман решил экранизировать их с Пратчеттом наброски в третьем сезоне «Благих знамений».

Осенью 2024 года Гейман покинул проект из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Несмотря на это, шоу должно завершиться именно так, как запланировали авторы оригинального романа.

Нил и Терри, они придумали все это в номере отеля в Сиэтле в начале 90-х, они сидели в номере и обсуждали, что может случиться дальше… у Азирафаэля и Кроули есть определенная сюжетная арка, и мы увидим ее от начала и до конца. Мы просто обязаны сделать это Роб Уилкинс продюсер сериала «Благие знамения»

Производство

Продление на третий сезон

Второй сезон «Благих знамений» завершился летом 2023 года. Несмотря на то что продолжение ругали за излишнюю мелодраматичность, большинство зрителей и критиков высоко оценили новую часть истории. Вскоре в сети появились слухи еще об одном — финальном — сезоне.

Кстати, изначально «Благие знамения» должны были стать мини-сериалом на один сезон. На создание второй главы повлияли высокие рейтинги и активная фанбаза, которая сформировалась вокруг шоу

Официальных новостей о продолжении «Благих знамений» пришлось подождать. В июле 2023 года создатель сериала Нил Гейман Amazon». Писатель также рассказал, что работе над продолжением мешает забастовка Гильдии сценаристов США. «Если бы я не участвовал в забастовке, я бы уже писал сценарий третьего сезона», — признался он.

О том, что Amazon планирует дать третьему сезону зеленый свет, заговорили в октябре 2023 года. Эта информация официально подтвердилась 14 декабря.

Скандал вокруг Нила Геймана

Ожидалось, что писатель Нил Гейман, один из авторов книги «Благие знамения» и создатель сериала, вернется к работе над его продолжением. Однако летом 2024 год сценариста обвинили в домогательствах. Две женщины (одна из них работала няней в доме Геймана) заявили, что писатель принуждал их к грубому сексу.

Сам Нил Гейман не признал свою вину. Несмотря на это, работа над экранизациями его романов была приостановлена

В начале сентября Netflix Disney заморозил разработку сериала «История с кладбищем» — будущую экранизацию его одноименного романа.

Обвинения в адрес писателя затронули и продолжение «Благих знамений» — 9 сентября стало известно, что работа над третьим сезоном шоу остановлена на неопределенный срок.

Возобновление производства

Сразу после того как Amazon заморозил третий сезон сериала, Нил Гейман заявил, что готов покинуть пост шоураннера, чтобы продолжение «Благих знамений» все же увидело свет.

В итоге третий сезон «Благих знамений» превратился в один 90-минутный эпизод. Производство возобновили уже без Нила Геймана

Режиссер Дуглас Маккиннон, который работал над первыми двумя сезонами, Шотландии в январе и феврале 2025-го.

Актерский состав

В финале «Благих знамений» к своим ролям вернутся Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Сумерки. Сага: Рассвет»). Теннант вновь сыграет эксцентричного демона Кроули, а Шин воплотит на экране интеллигентного ангела Азирафаэля.

Имена других членов каста пока держаться в секрете.

Возможно, в продолжении шоу примут участие Нина Сосанья и Мэгги Сервис. Актрисы появлялись в двух предыдущих частях «Благих знамений». В первом сезоне они играли монашек Мэри Таратору и Терезу Пустомелю, а во втором — девушек Нину и Мэгги, которым помогали Кроули и Азирафаэль.