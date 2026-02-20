Сериал «Ван-Пис»: когда выйдет продолжение пиратского сериала

Осенью 2023 года сериал «One Piece. Большой куш» (в сети он известен как «Ван-Пис») — самый дорогой проект в истории Netflix — продлили на второй сезон. И неудивительно: шоу получило высокие отзывы зрителей, а критики назвали его одной из самых удачных лайф-адаптацией аниме. Это красочное шоу о приключениях команды пиратов. Очаровательные герои ищут древнее сокровище и пытаются исполнить свои сокровенные мечты, а в процессе сражаются с опасными врагами. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет второй сезон сериала, какие актеры в нем сыграют и с кем будут сражаться Пираты Соломенной шляпы на этот раз.

Сериал «One Piece. Большой куш»: главное

Оригинальное название: One Piece

Жанр: приключенческая комедия, фэнтези, боевик

Шоураннеры: Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда

Производство: стриминговый сервис Netflix

Когда вышел первый сезон: 2023 год

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: ~1 час

Дата выхода 2-го сезона: 2026 год

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.3

Основа: манга One Piece («Ван-Пис») Эйитиро Оды

В главных ролях: Иньяки Годой, Эмили Радд, Макэню, Винсент Риган и другие

Когда выйдет

О том, что у сериала «Ван-Пис» будет второй сезон, заговорили осенью 2023 года. Точную дату выхода продолжения раскрыли осенью 2025 года.

Второй сезон сериала «One Piece. Большой куш» выйдет 10 марта 2026 года

Продолжение «Ван-Писа», как и предыдущая часть, будет состоять из восьми эпизодов длительностью около одного часа каждый. Выйдут они, как и большинство проектов Netflix, в один день.

Сюжет

Сериал «One Piece. Большой куш» — это лайф-адаптация одноименной манги Эйитиро Оды, которая непрерывно выходит с 1997 года.

О чем «One Piece. Большой куш»? «Ван-Пис» — история о приключениях пиратской команды, которая называется «Пираты Соломенной шляпы». Лидером команды выступает капитан Манки Д. Луффи. В детстве юноша случайно съел дьявольский плод Резина-Резина, который наделил его тело сверхэластичностью. Вместе со своей командой Манки Д. Луффи ищет One Piece (Ван-Пис) — легендарное сокровище, которое поможет ему стать Королем Пиратов. В 2021 году манга «Ван-Пис» стала вторым по продаваемости комиксом в мире, уступив лишь печатным историям про Супермена.

Первый сезон сериала «Ван-Пис» познакомил зрителей с главными действующими лицами — Пиратами Соломенной шляпы, с их союзниками и врагами. Капитан Манки Д. Луффи (Иньяки Годой) собрал команду пиратов и отправился на поиски легендарного сокровища «Ван-Пис». За восемь серий команда Пиратов Соломенной шляпы обзавелась картой Гранд Лайна (во вселенной «Ван-Писа» так называется опасное океаническое течение, которое пересекает планету), а также столкнулись с другими пиратскими экипажами.

Сам Луффи сразился с собственным дедом, вице-адмиралом Морского Дозора Манки Д. Гарпом (Винсент Риган). В итоге Гарп, который не сумел заставить внука отказаться от пиратства, принял выбор Луффи и отпустил его.

Второй сезон «One Piece. Большой куш» станет прямым продолжением первого и расскажет о дальнейших приключениях Пиратов Соломенной шляпы

В самом конце восьмой серии первого сезона зрителям показали загадочный силуэт седого мужчины. Это Смокер (Каллум Керр), также известный как Белый Охотник — офицер Морского Дозора, который мечтает поймать Луффи и его команду. Скорее всего, именно он станет ключевым антагонистом второго сезона шоу.

Производство

Сериалу «Ван-Пис» потребовалось всего несколько недель после премьеры, чтобы его продлили на второй сезон. Все восемь серий первого сезона появились на Netflix 31 августа 2023 года.

За первые несколько дней шоу стало самым востребованным на стриминге в 84 странах. «Ван-Пису» даже удалось обогнать по популярности самые нашумевшие проекты Netflix — сериалы «Уэнсдей» и «Очень странные дела».

За первые четыре дня шоу посмотрели 18,5 миллиона раз, а суммарное время просмотра серий достигло 140 миллионов часов. Кстати, по этому показателю аниме-адаптация в два раза обогнала третий сезон «Ведьмака», один из хитов Netflix.

Сериал «One Piece. Большой куш» продлили на второй сезон спустя две недели после выхода первого

1 июля 2024 года Netflix объявил о том, что производство новой части «Ван-Писа» официально стартовало. На YouTube-канале стриминга появился короткий ролик, в котором исполнители главных ролей встретились на съемочной площадке после долгой разлуки.

Съемочный процесс завершился в декабре 2024-го. Как и первый сезон, продолжение «Ван-Писа» снимали в Южной Африке. Несмотря на то что второй сезон еще не вышел, создатели «Ван-Писа» уже задумываются о следующих частях шоу.

12 сезонов планируют снять создатели сериала «One Piece. Большой куш»

Кто работает над шоу

Работу над вторым сезоном «Ван-Писа» продолжили шоураннеры Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда. Ранее Оуэнс работал над супергеройскими шоу «Агенты "Щ. И. Т."» и «Люк Кейдж», а Маэда был одним из сценаристов сериалов «Обмани меня» и «Остаться в живых».

В апреле 2024 года стало известно, что над продолжением шоу будет работать еще один шоураннер. Им станет Джо Трач, один из сценаристов сериала «Перси Джексон и Олимпийцы».

Одним из исполнительных продюсеров сериала «One Piece. Большой куш» выступает Эйитиро Ода — автор одноименной манги, которая и легла в основу шоу

Кстати, именно Ода настоял, чтобы в лайф-адаптации его манги, как и в оригинале, не было романтических линий.

Актерский состав

В продолжении «Ван-Писа» зрители увидят не только полюбившихся героев из первой части шоу, но и новых персонажей.

Какие актеры вернуться во втором сезоне «One Piece. Большой куш»

Иньяки Годой («Кто убил Сару?») — Манки Д. Луффи. Юноша с гиперэластичным телом. Капитан команды Пиратов Соломенной шляпы, мечтает стать Королем Пиратов;

Маккэнъю Арата (Макэню) («Тихоокеанский рубеж 2») — Ророноа Зоро. Пират Соломенной шляпы, опытный фехтовальщик, который долгое время был охотником за головами;

Эмили Радд («Подземелье вкусностей») — Нами. Пират Соломенной шляпы, безэмоциональная и загадочная девушка, которая в прошлом была воровкой. Штурман, мечтает нарисовать карту мира;

Джейкоб Гибсон («Анатомия страсти») — Усопп. Хитрый, но трусливый Пират Соломенной шляпы. Хороший стрелок, мечтает о славе морского волка;

Таз Скайлар («Точка кипения») — Санджи. Пират Соломенной шляпы, корабельный повар и ловелас. Мечтает добраться до моря Олл Блю, где водятся уникальные виды рыб.

Осенью 2023 года стало известно, что во втором сезоне в команде героев появится еще один значимый участник.

В новом сезоне к Пиратам Соломенной шляпы примкнет корабельный врач Тони Тони Чоппер

Кстати, в оригинальной манге Чоппер — это олень, способный превращаться в человека. В сериале забавного говорящего зверька создали с помощью компьютерной графики. Тони Тони озвучила актриса Микаэла Гувер («Супермен»).

Информация о других актерах, которые пополнили актерский состав шоу, появилась летом 2024 года.

Кто присоединится к касту «One Piece. Большой куш» во втором сезоне