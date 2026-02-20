Стало известно, кто исполнит роль нового Джеймса Бонда

Австралийский актер, звезда экранизаций культовых романов «Франкенштейн» и «Грозовой перевал» Джейкоб Элорди станет новым Джеймсом Бондом. Одним из первых об этом сообщил аккаунт Deuxmoi, публикующий сплетни о знаменитостях в социальных сетях.

© Вечерняя Москва

«Съемки начнутся в октябре этого года», — говорится в сообщении.

Однако информация о назначении Элорди на эту роль остается противоречивой. Некоторые источники утверждают, что продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон уже направили актеру официальное предложение. При этом эксперты издания For The Win настроены скептически.

«Нет, пока нет, по крайней мере, официально. Что ж, как бы круто это ни звучало и как бы ни подходил Элорди на эту роль, у нас пока нет официальной информации о том, что ему предложили эту роль», — заявил журналист Кори Вудруф в материале.

Последней работой Элорди стал фильм «Грозовой перевал», где главную роль исполнил он и австралийская актриса Марго Робби. Сюжет основан на одноименном романе английской писательницы Эмили Бронте, вышедшем в 1847 году. О чем эта лента и как ее снимали — в материале «Вечерней Москвы».

Также «ВМ» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, почему герои романа ведут себя так жестоко по отношению друг к другу и какие психотипы у них можно выделить.