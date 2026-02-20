Что известно о третьем сезоне сериала «Золотое дно»

Сериал «Золотое дно» от шоураннера Сергея Минаева выходит с 2024 года. К настоящему времени вышло два сезона проекта. Теперь поклонники саги о богатых и жестоких родственниках ждут третьей части шоу, в которой развернется финальная борьба за власть над строительным холдингом «Галактика». «Лента.ру» выяснила, когда выйдет третий сезон «Золотого дна», чем удивит сюжет и кто из героев появится в продолжении.

«Золотое дно»: главное о сериале

«Золотое дно» — российский сериал о том, как очень богатые родственники делят деньги и власть. Идея проекта напоминает американских «Наследников», которые выходили на HBO с 2018 по 2023 год, но российский сериал не является адаптацией американского.

Сейчас в производстве находится третий, финальный сезон драмы. В нем зрителям покажут развязку конфликтов и интриг из двух первых частей.

Дата выхода третьего сезона

«Золотое дно» впервые вышло на экраны 18 января 2024 года, а в декабре 2025-го стартовала вторая глава. В день выхода ее предпоследней серии создатели шоу объявили о старте съемок третьего и последнего сезона. Сценарий к нему написали авторы предыдущих частей Сергей Минаев и Дмитрий Минаев (которые, кстати, не являются родственниками), а режиссерское кресло вновь занял Илья Ермолов.

Точная дата выхода серий третьего сезона пока не объявлена, однако некоторые СМИ ожидают премьеры уже в конце 2026 или начале 2027 года.

Сюжет

Первый сезон

В центре истории — семья Градовых, которая делит огромное состояние своего родственника.

Владелец девелоперской фирмы «Галактика» Алексей Градов (Ростислав Бершауэр) неожиданно умирает. Его огромный особняк с участком в России, дом во Франции, автопарк и винодельня по завещанию достаются родственникам, а часть средств перечисляется в благотворительный фонд. И только огромная корпорация, центром которой является строительная компания, остается неразделенной.

В итоге за «Галактику» разворачивается настоящая война. С одной стороны — экс-министр Геннадий Кудрявцев (Игорь Гордин), акционер холдинга и давний партнер Градова по бизнесу. С другой стороны — многочисленные родственники бизнесмена, включая детей, бывших жен и любовницу. Чтобы завладеть холдингом, Градовым необходимо переманить акционеров на свою сторону. Тем же самым занимается Кудрявцев.

Урегулировать кризис решает отец Алексея — Юрий Градов (Алексей Гуськов). Именно он когда-то основал «Галактику», но затем отошел от дел. Ради будущего компании он возвращается в Москву из-за границы. В союзницы Юрий берет Надежду (Юлия Снигирь), финансового директора фирмы. Она была не только правой рукой Алексея, но и его любовницей, поэтому отлично знает все о компании и корпоративных интригах.

Помимо дележа имущества, Градовы заняты конкуренцией между собой, выяснением отношений и местью за старые обиды. В трудный период жизни они не объединяются — наоборот, члены семьи готовы порвать друг друга за деньги и власть.

Градовы строят козни, шпионят, шантажируют, соблазняют, угрожают и в любой момент готовы подставить даже самых близких.

Все это время управлять бизнесом официально пытается Дима Градов (Павел Попов), старший сын Алексея и внук Юрия. Он импульсивен, и руководство гигантской фирмой ему не дается.

Осторожно, спойлер! Чем закончился первый сезон

Дима ссорится с братом, женатым на дочери Кудрявцева, и тот на решающем голосовании встает на сторону тестя. К тому же выясняется, что Надежда уже давно работает на конкурента Градовых и сливает ему всю информацию.

Первый сезон заканчивается тем, что контроль над холдингом получает Надежда. Однако Дима хочет во что бы то ни стало вернуть власть в свои руки. Дед при этом стремится ему помешать: он считает, что деньги — это проклятие, а не дар.

Второй сезон

Во втором сезоне «Галактику» ждут новые риски: из-за санкций фирма оказывается на грани банкротства. К тому же к борьбе за компанию подключается новый герой — региональный предприниматель Валерий Верещагин (Даниил Страхов). С Градовыми у него личные счеты.

В команде наследников тоже пополнение: внезапно объявляется внебрачный сын Алексея, который тоже претендует на имущество отца. Семья подозревает его в убийстве Градова.

К финалу второго сезона основной вопрос так и не решен: неясно, кто возглавит «Галактику», ни у одной стороны нет решающего преимущества.

Третий сезон

Ожидается, что третий сезон станет финальным, — это значит, что в нем разрешатся все сюжетные линии из первой и второй частей.

Дима Градов наконец занимает кресло генерального директора «Галактики», но его власть остается нестабильной. Контрольный пакет акций получает Наталья Паршина (Лидия Вележева) — приближенная к государству банкирша, бывшая возлюбленная Юрия.

Градов-старший при этом намерен не только остановить их обоих и вернуть бизнес, но и полностью уничтожить его. Получится ли у него разрушить компанию — главная интрига не только третьего сезона, но и всего проекта.

Актерский состав

В «Золотом дне» довольно много героев и в них легко запутаться. Это и члены семьи Градовых, и их многочисленные дети, жены и любовницы, а также сторонние персонажи, так или иначе связанные с бизнесом.

Главные герои

Ростислав Бершауэр («Хирург», «Телохранители») — Алексей Градов, бывший глава крупной строительной империи «Галактика». В начале сериала он умирает, и это запускает войну за наследство.

Алексей Гуськов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Седьмая симфония») — Юрий Градов, отец Алексея, основатель «Галактики». Хочет вернуть контроль над компанией и отстранить внуков от управления.

Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита», «Великая») — Надежда Воскресенская, финансовый директор «Галактики» и темная лошадка первого сезона. Бывшая любовница Алексея и Юрия Градова (за Юрия она в итоге чуть не вышла замуж). Карьеристка со стратегическим мышлением.

Павел Попов («Столыпин») — Дима Градов, старший сын Алексея и главный наследник «Галактики». С одной стороны, Дима инфантильный холерик, с другой — визионер. Пытается доказать родственникам, что способен контролировать большую корпорацию, хотя поначалу ему едва удается удержать власть.

Второстепенные персонажи

Валерий Карпов («Молодая гвардия») — Антон Градов, второй по старшинству сын Алексея. Идеалист и изгой в клане Градовых — из-за мягкости характера его только унижают. В итоге Антон отходит от дележа «Галактики» и переключается на управление семейной винодельней.

Ангелина Пахомова («Абрек») — Полина Градова, младший ребенок Алексея. Она острее всех чувствует, что в семье Градовых есть место только грызне и интригам, но не любви и поддержке. Полина пытается дистанцироваться от клана.

Юлия Франц («Оборотень») — Заинаида Градова, жена Димы. HR-директор «Галактики» и по совместительству таролог.

Марина Ворожищева («Хирург») — Марина Кудрявцева, жена Антона Градова, дочь заклятого врага Градовых — Геннадия Кудрявцева. Не стремится к власти сама, но воздействует на мужа.

Наталия Вдовина («Серебряный волк») — Ирина, первая жена Алексея, мать Димы. Женщина из высшего общества, строгая и беспощадная к неприятным ей людям.

Виктория Маслова («Триггер») — Ирина, вдова Алексея, мать Антона и Полины. Равнодушна к детям, которые только тем и заняты, что пытаются заслужить ее любовь и поддержку. Любит роскошь, нацелена на личную выгоду и готова манипулировать родственниками.

Лидия Вележева («Идиот») — Наталья Паршина, бывшая возлюбленная Юрия, успешная банкирша, чьи возможности и связи могут сыграть на руку «Галактике».

Даниил Страхов («Знахарь») — Валерий Верещагин, региональный девелопер, хваткий и мстительный. Из-за старого конфликта с Градовым-старшим стремится завладеть всеми активами «Галактики».

В третьем сезоне к касту присоединятся новые герои в исполнении Марии Андреевой («Истребители: Последний бой»), Андрея Мерзликина («Брестская крепость») и других артистов.