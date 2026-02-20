Опубликованы кадры новых серий четвертого сезона «Бриджертонов»

Компания Netflix представила стильные кадры второй половины четвёртого сезона сериала «Бриджертоны». На них показан Джонатан Бейли («Воспоминания о будущем») в роли Энтони Бриджертона и другие герои шоу.

© Чемпионат.com

Четвёртый сезон популярного шоу посвящену второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем стала его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха). Первая часть сезона уже доступна, а ещё четыре серии выйдут в следующий четверг.

© Netflix

© Netflix

© Netflix

Оставшиеся четыре эпизода выйдут на стриминговом сервисе уже 26 февраля. «Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Шоу уже продлили на пятый и шестой сезоны.