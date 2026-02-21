Сборы фильма «Чебурашка 2» достигли шести млрд рублей

20 февраля сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 6 млрд рублей. Такого результата лента добилась спустя полтора месяца проката — премьера картины состоялась 1 января. Фильм продолжает находиться в топе российских чартов спустя столь длительный срок.

Темпы сборов фильма «Чебурашка 2» находятся примерно на уровне первой части, абсолютного лидера российского проката. Однако общая сумма пока уступает оригиналу, который собрал по итогу проката 6,7 млрд рублей в 2023 году.

Продолжение «Чебурашки» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.