Почему «Ограбление в Лос-Анджелесе» лучший криминальный фильм года

В параллельный прокат вышел криминальный боевик «Ограбление в Лос-Анджелесе» с Крисом Хемсвортом, Марком Руффало и Холли Берри в главных ролях. Фильм английского режиссера Барта Лэйтона рискует остаться в тени «Грозового перевала», но внимания заслуживает, пожалуй, даже больше. О том, почему не стоит пропускать кино, в котором вновь схлестнулись Тор и Халк, — читайте в материале «Ленты.ру».

«Ограбление в Лос-Анджелесе» — редкий случай по-настоящему удачной локализации оригинального названия «Crime 101», которое без потери качества перевести было невозможно. Это буквально непереводимая игра слов на иностранном языке. В ней сплетены сленговое обозначение того, что по-русски сейчас называют «база» и порядковый номер федеральной трассы, которая тянется вдоль западного побережья США от Калифорнии до Вашингтона.

Вокруг этой трассы грабит людей моложавый ухоженный мужчина (Крис Хемсворт), который в свободное от работы время явно не знает, куда себя деть. Случайным знакомым он представляется разными именами, настоящего же урожденный Джеймс Дэвис старается лишний раз не вспоминать. У него есть коллекция старых автомобилей для жизни и новеньких черных — для работы. У него нет личных вещей, он живет в одинаковых съемных квартирах на берегу океана. И он гениальный преступник, который самым головокружительным образом крадет бриллианты и не сделал еще ни одного выстрела.

Удивительный почерк грабителя давно привлекает стареющего детектива Лу Лубесника (Марк Руффало). Неряшливость в быту у Лубесника скомпенсирована профессиональной проницательностью, но коллег его гипотеза о серийном грабителе-гуманисте лишь раздражает. Кроме того, Дэвис слишком аккуратен, чтобы дать себя поймать, но сближению полицейского и преступника способствует сразу несколько обстоятельств. Во-первых, после очередного дела Дэвис поругался со своим старшим товарищем Мани (Ник Нолте), который отправил по следу Джеймса молодого и отбитого налетчика Ормона (Барри Кеоган). Во-вторых, сам в рамках подготовки к новому делу Дэвис свел знакомство со страховщицей Шэрон Кумбс (Холли Берри), которая много лет работает с самыми зажиточными жителями Лос-Анджелеса, но никак не может получить повышение до партнера. Для Дэвиса Шэрон — потенциальный координатор самого крупного дела в жизни. Для Лубесника — шанс взять Дэвиса.

На экране все это занимает лишь пару десятков минут. Режиссер и сценарист Барт Лэйтон встык монтирует сцены, которыми начинают день его трое главных героев, и зрителю уже понятно кое-что про каждого из них и про то, какие связи завяжутся между ними совсем скоро. Лэйтон англичанин, он начинал с документального телесериала под названием «Злоключения за границей», а полнометражный дебют «Самозванец» посвятил человеку, сменившему несколько десятков личностей. На территорию игрового кино он восемь лет назад зашел на своих правилах: фильм «Американские животные» был посвящен краже дорогостоящего фолианта и так ловко смешивал игровое и документальное, что никто так и не смог решить, чего там было больше.

Зато «Ограбление в Лос-Анджелесе» это безусловно игровое кино — экранизация рассказа маститого детективщика Дона Уинслоу. В разные годы его книги становились основой для обаятельной «Подставы» с Полом Уокером и саблезубых «Хищников» Оливера Стоуна, а роман «Последнее дело Фрэнки Машины» в разные годы собирались ставить Уильям Фридкин и Майкл Манн. Двух упомянутых классиков американской режиссуры критики обязательно вспоминают и в связи с «Ограблением в Лос-Анджелесе». На «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» Фридкина здесь действительно многое похоже, но сравнения со «Схваткой» Манна это все-таки в большей степени следствие профессиональной лени.

Противостояние Хемсворта и Руффало — Тора и Халка — это все-таки совсем не то же самое, что поединок Аль Пачино и Роберта Де Ниро

Другое время, другие боги, но что важнее всего — совсем другое кино. Впрочем, сравнение получается небезынтересным. Руффало действительно похож на Пачино в том смысле, что играет более или менее то же самое, что в последние годы (например, в нашумевшем сериале «Задание»). Лубески честный и умный коп-диссидент, который сам уже давно не понимает, улыбается он или все-таки морщится. Хемсворт, напротив, выходит за пределы своего серферского амплуа и актерской зоны комфорта в принципе. Может даже показаться, что заставлять актера прятать глаза и кусать губы — кастинговая ошибка. Однако если подумать, именно так и выглядят люди, у которых есть все, кроме уверенности в себе.

Название «Ограбление в Лос-Анджелесе» удачно потому, что не обманывает — с учетом того, что все слова здесь равнозначны

Это фильм про ограбление, но место действия не менее важно. Режиссерская фильмография представляет Лэйтона профессиональным иностранцем. Он, конечно, не такой очарованный странник, как Вим Вендерс времен роуд-муви «Париж, Техас», но его тоже очевидно завораживает сияние автомобильного трафика и его вечерние блики в стеклянных стенах небоскребов. Эти кадры гипнотизируют, превращают фильм в мираж — редкий эффект для мейнстрим-кино цифровой эпохи.

Лэйтон усыпляет зрительскую бдительность примерно так же, как приложение для медитации, которым пользуется героиня Холли Берри. В первой части «Ограбления» режиссер подбрасывает жанровые подсказки — фильм-нуар, фильм-ограбление, понятные герои, сюжет, ясный как выставленные друг за другом костяшки домино. Однако Лэйтон не обманывает, но удивляет — чуть менее очевидным ритмом, вниманием к деталям. Хороший тон в современном остросюжетном кино — наградить героев детскими травмами или страшным прошлым.

«Ограбление» приятно выделяется на общем фоне тем, что делает ставку на действие — причем даже романтический ужин здесь смонтирован так, чтобы держать в тонусе

Что касается жанра, то «Ограбление в Лос-Анджелесе» ближе всего к плутовскому роману. Плуты становятся героями, внушающими надежду, в тот момент, когда сбоят общественные и политические механизмы. В мире Лэйтона не работает ничего: страховщики — сексисты и жулики, копы — заплывшие коррупционеры, организованная преступность, наконец, тоже в подчинении у алчных стариков. Джеймс, Лу и Шэрон — одиночки, аутсайдеры, для которых плутовство оказывается единственным парадоксально честным способом существования. Лэйтон, конечно, имеет в виду критику капитализма — богачей из Беверли-Хиллз ему совсем, совсем не жалко. Впрочем, если «Ограбление» со своим наивным левацким пафосом куда-то и зовет, то не на баррикады, а на поиски своих. Судя по фильму, даже в гигантском и суетливом Лос-Анджелесе вполне можно встретить собственную судьбу прямо на улице — достаточно просто внимательнее смотреть в окна проезжающих мимо машин.