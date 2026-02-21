Четыре новинки кинематографа, которые уже можно посмотреть дома

Тимоти Шаламе хочет стать чемпионом по настольному теннису, российские фигуристы откровенно рассказывают о подводных камнях изящного вида спорта, папарацци преследуют влюблённых - журналистку и сына 35-го президента США, а роман Голдинга "Повелитель мух" получил телевизионную адаптацию. Провожаем зиму с новой подборкой кино.

© кадр из фильма «Марти Великолепный»

Марти Великолепный (18+)

Режиссёр: Джош Сэфди

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 2 часа 29 минут

О чём фильм. Нью-Йорк, 1952 год. Марти Маузеру (Тимоти Шаламе) 23 года, у него колоссальные амбиции и он блестяще играет в настольный теннис. Чего он хочет? Стать первым американцем, который выиграет турнир British Open. А пока он работает продавцом обуви, чтобы накопить денег на билет до Лондона. Однажды Марти узнаёт, что его начальник уехал на выходные в город и присвоил себе месячное жалование Маузера. Тогда парень вооружается пистолетом и заставляет коллегу выдать из сейфа положенные ему деньги. После этого Марти бросает работу и устремляется за чемпионским титулом и славой.

Что интересного. На создание фильма, который выдвинут на "Оскар-2026" в девяти номинациях, Джоша Сэфди вдохновила история успеха американского чемпиона по настольному теннису, афериста, артиста и предпринимателя Марти Рейсмана. Ради роли спортсмена Тимоти Шаламе начал тренировки по настольному теннису ещё в 2018 году, и пока снимался в других проектах, везде путешествовал со своим столом. А ещё гримёр нанёс на лицо актёра следы постакне, веснушки, царапины, чтобы придать Тимоти менее ухоженный вид. Грим был настолько реалистичный, что коллега артиста по съёмочной площадке Гвинет Пэлтроу действительно поверила в то, что у актёра проблемы с кожей, и посоветовала ему навестить косметолога.

Интересно, что в съёмках фильма принимали участие настоящие олимпийские чемпионы по настольному теннису, с которыми соревновался герой Шаламе, - Никхил Гоуда и Тимо Болль. Также в фильме дебютирует несколько непрофессиональных актёров - бизнесмен Кевин О'Лири, рэпер Тайлер Креатор, бизнесмен Джон Катсимадидис, писатель Пико Айер, баскетболист Джордж Гервин, радиоведущий Тед Уильямс, баскетболистка Трейси Макгрейди и баскетболист Кемба Уокер .

Кому не понравится. Фильм вряд ли заинтересует тех, кто не любит спортивные драмы или байопики. А раз уж это фильм, основанный на биографии реального человека, почему бы не сделать его полностью документальным?

Жёсткий лёд (12+)

Режиссёр: Ангелина Ашман

Время: 4 серии по 45 минут

О чём сериал. Знаменитые фигуристы Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Камила Валиева, Евгения Медведева и Алина Загитова в новом документальном сериале раскроют тайны закулисья прекрасного и жестокого спорта - фигурного катания. Чем расплачиваются фигуристы за свои золотые медали, высока ли конкуренция и на что готовы спортсмены ради Олимпиады? Кумиры миллионов честно расскажут о своём пути в спорте, триумфах и поражениях.

Что интересного. Шоураннером сериала выступила олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Герои документального проекта специально подобраны так, чтобы представить несколько разных поколений фигуристов и проследить трансформацию самого вида спорта и тех, кто решил навсегда связать свою жизнь с ним. Сериал направлен на то, чтобы разрушить привычный глянцевый образ чемпионов и показать их внутреннюю и физическую работу, которая всегда остаётся за кадром. В съёмках сериала приняли участие не только фигуристы, но и знаменитые тренеры: Александр Жулин, Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Алексей Мишин, Светлана Соколовская, Вероника Дайнеко.

Кому не понравится. Сериал не найдёт эмоционального отклика у тех, кто уверен, что слава и финансовый достаток чемпионов с лихвой компенсирует все их травмы, нервы и слёзы. К тому же у этих людей ведь был выбор - скажете вы. Они могли оставить спорт в любой момент, но хотели доказать всему миру, что они лучшие. Однако усердно трудятся не только спортсмены, но и люди и других профессий. Менее прибыльных, но не менее важных.

История любви (18+)

Режиссёр: Джесси Перец, Кристл Роберсон, Джиллиан Робеспьер

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.4

Время: 2 часа 29 минут

О чём сериал. Они встретились в 1992 году в Нью-Йорке. Она - пиар-менеджер Calvin Klein Кэролин Бессетт (Сара Пиджон), он - сын погибшего 35-го президента США Джон Кеннеди-младший (Пол Энтони Келли), за которым тенью тянется слава отца. Их связь мгновенно становится предметом повышенного внимания со стороны папарацци, и это в конечном итоге разрушает их любовь. Всё это проводит Джона и Кэролин к печальному финалу над океаном у берегов Мартас-Винъярд штата Массачусетс.

Что интересного. Сценарий первого сезона шоу базируется на романе Элизабет Беллер "Жизнь Кэролин Бессетт-Кеннеди". Шоураннер проекта многие годы откладывал идею сделать экранизацию. Он хотел сместить фокус с "проклятия Кеннеди" на личную драму женщины, внезапно оказавшейся под прицелами камер из-за имени супруга. Для актёра Пола Энтони Келли роль Джона Кеннеди-младшего стала дебютной, ведь до этого момента он строил карьеру в моделинге. Но авторам сериала нужно было малоизвестное лицо, чтобы имя артиста не связывали с его прошлыми ролями.

Сериал "История любви" входит в медиафраншизу "Американская история" (в ней уже есть "Американская история ужасов" (18+) и "Американская история преступлений" (18+), тем самым расширяя вселенную Райана Мёрфи за пределы хоррора и криминала. Изначально новый проект планировался как спин-офф, но вырос в самостоятельную антологию. В будущем каждый новый сезон будет посвящён разным парам, чьи отношения вошли в историю Америки и закончились драматично.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что повышенное внимание со стороны прессы - это то, чем стоит наслаждаться, а не избегать. Ведь главные герои сериала не смогли справиться с популярностью своих отношений, и это уничтожило их самих.

Повелитель мух (18+)

Режиссёр: Марк Манден

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.6

Время: 4 серии по 60 минут

О чём сериал. Группа школьников выживает после страшной авиакатастрофы и оказывается на необитаемом острове. Мальчик по имени Ральф (Уинстон Сойерс) пытается сохранить принцип демократии и держать всех в узде, пока Джек (Локс Пратт), почувствовав свободу, призывает школьников к первобытной жестокости. Изоляция от цивилизованного мира и страх смерти быстро стирают грани этики и морали, а мальчики превращаются в настоящих дикарей, опьянённых сначала охотой на свиней, а потом и друг на друга.

Что интересного. Это первая в истории телевизионная адаптация притчи-антиутопии Уильяма Голдинга о хрупкости цивилизации и первородном зле внутри человека. Кстати, за это произведение автор был удостоен Нобелевской премии. Ранее роман экранизировали только в полном метре в 1963, 1990 и 2020 годах. Сценарий к новому сериалу написал Джек Торн. Вы можете знать его как автора сценария к сериалу "Переходный возраст" (18+) про мальчика, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Джек Торн получил личное одобрение наследников Голдинга на экранизацию его романа. Сериал состоит из четырёх серий, каждая из которых названа именами главных героев. Кастинг-директор "Игры престолов" (18+) Нина Голд искала мальчиков на основные роли по всей Британии. Главным условием было отсутствие киноопыта, чтобы реакции детей были пугающе реалистичными. Так, роли Ральфа и Джека вообще достались дебютантам в кино.

Сами съёмки проходили в джунглях Малайзии, где кинематографистам пришлось столкнуться с аномальной жарой и нашествием обезьян. Здесь юные актёры жили в изоляции от внешнего мира.

Кому не понравится. Тем, кого после прочтения книги ещё долго не покидало постоянное ощущение близости угрозы. Сам роман тяжело влияет на мироощущение, ведь ужас истории в том, что хладнокровными убийцами становятся дети. Если вы до сих пор помните свои неприятные ощущения после прочтения "Повелителя мух", то не торопитесь смотреть сериал.