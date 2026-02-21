Топ-5 фильмов, герои которых олицетворяют образ защитника Отечества

Телеканал "Патриот" назвал героев фильмов, с которыми зрители ассоциируют понятие "защитник Отечества".

Накануне 23 Февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, телеканал "Патриот" узнал, каких киногероев советских и российских фильмов зрители считают истинными защитниками Отечества. Для этого был проведен опрос в соцсетях, в котором респондентам предложили спонтанно вспомнить и назвать героя или фильм, ассоциирующиеся с данным понятием. Варианты ответов при этом не предлагались.

Рейтинг возглавил фильм Владимира Рогового "Офицеры": герои фильма ассоциируются с понятием "защитник Отечества" у 36% опрошенных. Картина посвящена судьбам двух боевых товарищей, Алексея Трофимова и Ивана Вараввы, которые вместе проходят Гражданскую и Великую Отечественную войны. Фраза командира "Есть такая профессия - Родину защищать" проходит лейтмотивом через весь фильм и сопровождает героев-защитников на протяжении всей их жизни.

Второе место заняла военная драма Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину", снятая по одноименному роману Михаила Шолохова к 30-летию Победы. Это история о подвиге рядовых солдат во время отступления советских войск к Сталинграду в 1942 году. Режиссеру было важно добиться максимальной достоверности, поэтому в качестве исполнителей главных ролей Сергей Бондарчук выбрал актеров-фронтовиков: Юрия Никулина, Иннокентия Смоктуновского, Ивана Лапикова. А в качестве локаций были выбраны места реальных сражений - это было условием писателя.

На третьей строчке - фильм Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" о "поющей" эскадрилье. В основу сюжета легла реальная история, а у многих героев были прототипы. Так, образ главного героя был частично списан с дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова и Героя Советского Союза Ивана Лавейкина. Его роль в фильме исполнил сам Быков. В год выхода фильм посмотрело 44 миллиона зрителей, что позволило ему стать самой кассовой картиной 1974 года.

Четвертое место заняла драма Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие…", посвященная подвигу девушек-зенитчиц, которые ценой своей жизни остановили немецких диверсантов. В основе сценария - повесть Бориса Васильева. Режиссер Станислав Ростоцкий сам был участником Великой Отечественной войны и посвятил картину медсестре, спасшей его после тяжелого ранения.

На пятой строчке рейтинга - многосерийный фильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", снятый по мотивам одноименного романа Юлиана Семенова. Он же выступил и соавтором сценария. Картина рассказывает о разведчике Максиме Исаеве: ему под видом штандартенфюрера СС Макса Отто фон Штирлица предстоит помешать проведению сепаратных переговоров Германии с Великобританией и США. Сериал настолько заинтересовал аудиторию, что к концу сезона зрители звонили Татьяне Лиозновой домой с просьбой рассказать, что же будет дальше, не в силах ждать следующих серий.

Наглядно

Топ-5 фильмов, герои которых олицетворяют образ защитника Отечества, получился следующим:

В опросе, проводившемся в социальных сетях телеканала "Патриот" с 16 по 18 февраля 2026 г., приняло участие 757 человек.