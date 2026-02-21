«Вампиры средней полосы 2» вернутся на два дня раньше

Тем, у кого на телевизоре есть приложение START с активной подпиской, шестая серия третьего сезона "Вампиров средней полосы" станет доступна на два дня раньше заявленных ранее сроков: уже 25 февраля. А 27 февраля, как обещали, премьера новой серии состоится в онлайн-кинотеатре START на всех устройствах. Далее эпизоды будут выходить по обычному графику — каждую пятницу.

Финал третьего сезона станет долгожданным завершением истории смоленских вампиров. Получится ли у Женька контролировать Василиска? Какая судьба ждет семью деда Славы и Ольгу с ее малышом? Остановятся ли уральские в своей жажде крови? Ответы зрители узнают уже совсем скоро.

Напомним, что автор идеи и шоураннер второго сезона — Алексей Акимов. Он же — режиссер. В ролях: Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Вита Корниенко, Павел Харланчук, Игорь Хрипунов, Егор Дружинин, Евгения Дмитриева и другие.