Sony выпустит мультфильм про Венома от авторов хоррора «Пункт назначения: Узы крови»
Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Sony Pictures разрабатывает мультфильм про известного антигероя Венома. Дата выхода анимационной картины пока неизвестна.
Режиссёрами ленты выступят постановщики знаменитого хоррора «Пункт назначения: Узы крови» Зак Липовски и Адам Б. Стейн. По данным издания, в проекте также будет участвовать звезда трилогии «Веном» Том Харди. Пока неизвестно, выступит ли актёр продюсером или озвучит главного героя.
Веном — знаменитый антигерой из комиксов Marvel, который изначально был одним из врагов Человека-паука. Sony Pictures выпустила трилогию фильмов о персонаже — картины выходили с 2018 по 2024 год и собрали в мировом прокате около $ 1,8 млрд.