Объявлена дата выхода мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 2»

Издание Variety сообщило о переносе даты премьеры мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 2». Анимационная картина выйдет на месяц раньше — 13 августа 2027 года, вместо 17 сентября.

Режиссёрами продолжения выступят авторы первой части Джефф Роу и Кайлер Спирс. Продюсерами и сценаристами вновь стали Сет Роген и Эван Голдберг — создатели сериала «Киностудия». Сюжет сиквела пока неизвестен.

Первая часть «Погрома мутантов» вышла в 2023 году. Лента рассказывает о молодых Черепашках-ниндзя, которых обучает мастер Сплинтер. Им надоело жить в канализации, и они решают выбраться в Нью-Йорк. Анимационную картину с восторгом приняли как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 95% свежести от обозревателей и 90% от зрителей.