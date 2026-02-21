Критики оценили фильм «Проклятый рыцарь»

«Ужасно скучно»: критики низко оценили «Проклятого рыцаря» со звёздами «Игры престолов»
20 февраля состоялась мировая премьера фильма «Проклятый рыцарь» — нового хоррора, со звёздами «Игры престолов» Китом Харингтоном и Софи Тёрнер в главных ролях. Многие критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 38% свежести.
Картину хвалят за красивые пейзажи и хорошую актёрскую игру главных звёзд. На этом, по мнению некоторых обозревателей, плюсы «Проклятого рыцаря» заканчиваются. Хоррор ругают за слишком нелепый и скучный сценарий, который вряд ли сможет напугать или поразить зрителя.
Что пишут критики про фильм ужасов «Проклятый рыцарь»:
- «Проклятый рыцарь" — это хорошо продуманный фильм с величественными пейзажами и кровавыми визуальными эффектами, которые могут очаровать зрителя при просмотре на большом экране».
- «Фильм глубоко пропитан готическими образами, полон крови и религиозной вины. Это тематически насыщенная картина, которая, кажется, никак не может завершиться благополучно в третьем акте».
- «В этой крайне нелепой притче ужасов едва заметно затрагивается одна интересная идея: суровая реальность голода».
- «Фильм "Проклятый рыцарь" слишком скучен для тех редких излишеств, к которым он прибегает, и слишком запутан для той простой притчи, которую он рассказывает».
- «Этот бессвязный средневековый фильм, полный скуки. Картина нивелирует таланты Софи Тёрнер и Кита Харингтона, но заслуживает похвалы за одно: честность в рекламе. Он ужасен до невозможности».
События «Проклятого рыцаря» разворачиваются во время войны Алой и Белой розы в XV веке. Однажды в жизни девушки Энн появляется мужчина Джон, её хороший знакомый. Очень быстро выясняется, что вместе с ним в деревню пришло и некое проклятие в облике таинственного рыцаря. Хоррор также официально выйдет в России с 23 апреля.