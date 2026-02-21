Названа дата цифрового релиза фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл». По данным СМИ, лента станет доступна для просмотра в онлайне уже 24 февраля.

Таким образом, картина может появиться в цифре спустя месяц после выхода — мировая премьера фильма ужасов состоялась 23 января. За это время «Возвращение в Сайлент Хилл» собрало в мировом прокате более $42 млн, при бюджете в $5,5 млн. Официально компания Cineverse не объявляла дату цифрового релиза хоррора.

«Возвращение в Сайлент Хилл» — адаптация культовой видеоигры Silent Hill 2. Главным героем выступает Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами. Картину разгромили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 19% свежести от обозревателей и 30% — от зрителей.