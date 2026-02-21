Критики оценили третий сезон «Ночного агента»

19 февраля состоялась премьера третьего сезона сериала «Ночной агент» — продолжение шпионского сериала стримингового сервисе Netflix. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 82% свежести, а на Metacritic — 76 баллов из 100.

Обозреватели хвалят продолжение за возросшее количество экшен-сцен и интересных второстепенных персонаж. Большинство критиков называют третий сезон лучшим за всю историю сериала. Ругают картину за скучный сюжет, который перестал быть таким напряжённым.

Что пишут критики про третий сезон сериала «Ночной агент»:

«Боевик стал хитом не случайно. В третьем сезоне он работает на полную мощность — это уже само по себе говорит о его звёздном статусе».

«Третий сезон "Ночного агента" — лучший в истории сериала благодаря более цельному сюжету, убедительным персонажам, захватывающим экшен-сценам и неожиданным поворотам».

«Успешный конспирологический триллер от Netflix в третьем сезоне совершает настоящий прорыв».

«Более глубокое раскрытие персонажей и отличный экшен. Сериал "Ночной агент" официально представил свой лучший сезон на сегодняшний день».

«В третьем сезоне сюжетная линия резко меняет направление, отказываясь от напряжённой истории о скомпрометированном президенте и фактически лишая сериал смысла».

«Ночной агент» рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сначала могло показаться.