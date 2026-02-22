В Великобритании объявят лауреатов кинопремии BAFTA

Имена лауреатов премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) будут названы в воскресенье, 22 февраля. 79-я церемония присуждения главной британской кинопремии, которую впервые будет вести шотландский актер Алан Камминг, пройдет в лондонском центре искусств Саутбэнк.

Лидером по числу номинаций выступает фильм "Битва за битвой" (One Battle After Another, 2025) американского режиссера Пола Томаса Андерсона. Боевик с элементами черной комедии удостоился 14 номинаций, в том числе в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер" (Леонардо ДиКаприо), "Лучшая актриса" (Чейз Инфинити), "Лучший актер второго плана" (Бенисио Дель Торо и Шон Пенн) и "Лучшая актриса второго плана" (Тияна Тейлор).

На втором месте по числу номинаций (13) оказался фильм "Грешники" (Sinners, 2025) Райана Куглера. Картины "Гамнет" (Hamnet, 2025) Хлои Чжао и "Марти Великолепный" (Marty Supreme, 2025) Эли Буша получили по 11 номинаций. Эти четыре ленты поборются за победу в категории "Лучший фильм" с работой "Сентиментальная ценность" (Affeksjonsverdi, 2025) датского режиссера Йоакима Триера.

Основные номинации

На приз в номинации "Лучшая мужская роль" претендуют Ди Каприо, Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный"), Итан Хоук ("Голубая луна", Blue Moon, 2025), Майкл Б. Джордан ("Грешники") и Джесси Племонс ("Бугония", Bugonia, 2025).

Партнерша Племонса по "Бугонии" Эмма Стоун за роль в этом же фильме претендует на третью награду BAFTA в номинации "Лучшая женская роль", однако ее шансы на победу оцениваются как очень низкие. Безусловный фаворит в этой номинации - ирландская актриса Джесси Бакли, сыгравшая роль Агнес в фильме "Гамнет". За эту роль 36-летняя актриса получила премию "Золотой глобус", была номинирована на американскую премию "Оскар". Компанию им составят: Роуз Бирн "Я бы тебя пнула, если бы могла" (If I Had Legs I'd Kick You, 2025), Кейт Хадсон ("Мелодия их мечты", Song Sung Blue), Чейз Инфинити, Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность").

Иностранный и британский фильм

В категории "Лучший иностранный фильм" конкуренция развернется между фильмами "Сентиментальная ценность", "Простая случайность" (Yek tasadef sadeh, 2025) иранского режиссера Джафара Панахи, "Секретный агент" (O Agente Secreto, 2025) бразильца Клебера Мендонсы Филью, "Сират" (Sirat, 2025) испанца Оливера Лакса и "Голос Хинд Раджаб" (Sawt Hind Rajab, 2025) туниски Каутеры Бен Ханья.

В номинации "Лучший британский фильм" представлены картины "Гамнет", "28 лет спустя" (28 Years Later, 2025), "Баллада об острове Уоллис" (The Ballad of Wallis Island, 2025), "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" (Bridget Jones: Mad About the Boy, 2025), "Умри, моя любовь" (Die My Love, 2025), "Я" значит ястреб" (H is for Hawk, 2025), "Я ругаюсь" (I Swear, 2025), "Мистер Бертон" (Mr Burton, 2024), "Седло" (Pillion, 2025) и "Стив" (Steve, 2025).

О премии BAFTA

Британская академия кино, позднее объединившаяся с Гильдией телережиссеров и продюсеров, была основана в 1947 году, а в 1949 году впервые отметила наградами лучшие, по мнению жюри, кинофильмы. С 1955 года награды стали присуждать и за лучшие телевизионные программы.

BAFTA традиционно объявляет имена лауреатов своей кинопремии между церемониями присуждения двух главных американских наград мира киноискусства: "Золотого глобуса" (состоялась 11 января) и "Оскара" (пройдет 15 марта).