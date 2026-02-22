«Мосфильм» отреставрировал картину Тарковского «Андрей Рублев»

Фильм Андрея Тарковского о великом иконописце вышел в повторный прокат 22 февраля. За день до этого в кинотеатре "Синема Парк Мосфильм" состоялась премьера обновленной версии картины, которую отреставрировали на киностудии "Мосфильм", сделав в высоком качестве 4K. На премьере фильм представили генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, народный артист РФ Николай Бурляев, который в детстве сыграл колокольщика, что дало ему высокий старт в профессии, а также - народный артист РФ Юрий Назаров, исполнивший роли двух князей.

По словам Шахназарова, работа над реставрацией "Андрея Рублева" заняла в общей сложности около двух месяцев.

"Это очень кропотливая работа, наши специалисты восстанавливали картину покадрово. Мы дарим фильму то, что он по-настоящему заслуживает - показ на больших экранах страны. "Андрей Рублев" выходил в одно время с работами, которые имели большой коммерческий успех, но где они сейчас? А картину Андрея Арсеньевича смотрят и 60 лет спустя", - отметил режиссер.

Шахназаров также рассказал о том, что к выходу в отреставрированном виде готовят и другие работы Тарковского: "Солярис", "Сталкер", "Иваново детство" и "Зеркало".

Николай Бурляев отметил, что еще при первом знакомстве с Андреем Арсеньевичем сразу признал в нем гения: "По всем внешним признакам Тарковский был абсолютно таким же, как и мы - играл на гитаре Высоцкого, ухаживал за дамами… но по его глазам было видно, что он находился совершенно в ином измерении. Андрей Арсеньевич говорил: "Если художник не верит в Творца - он не может быть художником". В погоне за деньгами режиссеры совсем забыли о Боге и о разговоре о нем. Тарковский увидел эту тенденцию еще тогда. В разговоре с Феллини они оба сошлись на том, что их зритель умирает", - рассказал народный артист РФ.

Со сцены кинозала Юрий Назаров сделал акцент на том, что фильм "Андрей Рублев" представляет собой "двойной автопортрет" - самого Тарковского, чье видение пронзает всю картину, и Анатолия Солоницына, гениально исполнившего роль иконописца.

"Ведь это наша история, культура, верность", - сказал Назаров.

Он также поблагодарил реставраторов за то, что те подарили картине новую жизнь.

Между тем

У фильма "Андрей Рублев" - непростая судьба: он был запрещен на территории СССР, и только чудом пробрался в Канны, где в 1969 году получил приз от критиков. В урезанном формате работу Тарковского показали в Советском Союзе в 1971 году, а полная версия вышла только в период перестройки. Теперь же картину ожидает масштабный прокат - как изначально и задумывалось великим русским режиссером.