Названы самые популярные онлайн-кинотеатры в России

Стриминговый сервис "Кинопоиск" второй год подряд становится победителем в категории "Онлайн-кинотеатры" премии Reputation Leaders 2026.

Информацией об этом с "Кинократией" поделились в агентстве по управлению репутацией в сети Sidorin Lab.

Второе место также второй год подряд сохранил сервис Okko. Третью строчку занял сервис "Иви", вытеснивший из топ-3 PREMIER, который занимал третье место в 2025 году.

Всего оценивались девять крупнейших видеосервисов российского рынка, помимо вышеобозначенных участвовали Wink, KION, START, AMEDIATEKA и "Триколор".

В агентстве отметили, что оценка репутации проводилась по единой методологии для всех категорий премии. Эксперты анализировали медийное присутствие платформ, их обсуждение в социальных сетях, тональность информации о сервисах в поисковых системах, пользовательские отзывы и оценки на тематических ресурсах, а также эффективность работы с аудиторией через собственные каналы коммуникации.

