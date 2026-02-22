Пять спортивных фильмов, которые должен посмотреть каждый

Мы много критиковали спортивное кино в 2025-26 годах. Но давайте сегодня поговорим о хорошем – о тех фильмах, которые можно посмотреть вечером. И не просто развлечься, но и узнать истории выдающихся атлетов.

© кадр из фильма «Формула-1»

«Формула-1»

В последнее время Голливуд ругают много и по делу. Но «Формула-1» показала, что такое хорошее американское кино. Красивая картинка, экшн и интересный сюжет. И, конечно, Брэд Питт, чья физическая форма в 62 года не может не восхищать.

Фильм рассказывает историю вымышленного гонщика Сонни Хейза, который после страшной аварии ушел из Формулы-1 и стал бродячим гонщиком. Приходил в разные гоночные серии, делал свою команду чемпионом и уходил восвояси.

По просьбе давнего друга Рубена Сервантеса Хейз возвращается в Формулу-1 спустя 30 лет, чтобы помочь команде с последнего места не умереть. При этом внутри коллектива он вынужден конкурировать с юным, но талантливым Джошуа Пирсом (прототип – Льюис Хэмилтон). Поначалу они не партнеры, а злейшие враги.

«Формула-1» хорошо приоткрывает закулисье этого вида спорта, показывая, как идут переговоры в паддоке, инженеры совершенствуют болиды, а гонщики поддерживают физическую форму.

При этом фильм высмеивает и темную сторону Ф-1, когда легальное жульничество позволяет главному герою добиться успеха. Хейз не идеален, поэтому за ним интересно смотреть.

Главные герои вымышленные, но «соревнуются» они на реальных трассах с реальными пилотами Формулы-1: Максом Ферстаппеном, Льюисом Хэмилтоном, Ландо Норрисом и другими.

История выглядит настолько реалистичной, что многие зрители считали Хейза реально существовавшим гонщиком.

По итогам 2025 года «Формула-1» получила четыре номинации на Оскар: «лучший фильм», «лучший монтаж», «лучший звук» и «лучшие визуальные эффекты». Как вы понимаете, кино стоит глянуть только для эстетического наслаждения. И для того, чтобы быть в тренде, когда выпустят сиквел.

«Один вдох»

Единственный российский фильм в нашей подборке рассказывает историю фридайвера Марины Гордеевой (Виктория Исакова). Ее прототипом стала обладательница 40 рекордов мира Наталья Молчанова. Она начала заниматься фридайвингом после 40 лет и стала первой в мире женщиной, которая под водой задержала дыхание на девять минут и погрузилась на глубину более 100 метров.

Увы, история Молчановой широкому зрителю не стала известной. Но возможно, благодаря ее непопсовости и получилось хорошее кино.

Фильм нужно смотреть 8 марта, если нужна не банальная мелодрама, а история сильной женщины. Гордеева возвращается в спорт, борясь с детскими страхами, и пытается сохранить семью, которая не понимает ее тягу к экстриму.

В «Одном вдохе» нет стерильно вылизанной картинки. Фильм отражает нашу действительность с холодными бассейнами, выложенными кафелем, семейными проблемами и несгибаемостью русской женщины. Реалистичность приближает героиню к зрителям.

Но можно насладиться и красивыми виды с берегов Мальты, ведь это первый российский художественный фильм, снятый на открытой воде.

Еще один фильм с Брэдом Питтом в главной роли. В кино рассказывается реальная история генменеджера Билли Бина, который возглавил беднейшую команду лиги «Оклендс Атлетикс».

Главный герой не доверяет консервативным скаутам, ведь из-за них он чуть не сломал себе жизнь. Он создает новую систему отбора бейсболистов, основанную на статистике и анализе отдельных компонентов игры.

Так, Бин под насмешки спортивного сообщества набирает команду из неудачников, которые неожиданно ставят Америку на уши. И все это не про сказку и чудо чудесное, а про рациональный и неочевидный подход. Про готовность идти против общественного мнения.

Так, Бин и изобрел подход «манибол», которому ныне следуют не только в бейсболе, но и в хоккее, баскетболе и европейском футболе. Так что «Человек, который изменил все» – это интересный документ для тех, кто хочет изучить историю спорта, но не напрягать мозги.

Фильм с Марго Робби в главной роли понравится тем, кто устал от банальных спортивных сказок, ведь главная героиня Тоня Хардинг – противоречивый человек со сложной судьбой.

Отец бросил Тоню, когда она была маленькой. Мать видела в юной фигуристке инструмент по достижению богатства. А первый муж оказался тираном, который поколачивал ее во время ссор. Хотя и сама Тоня – не сахар.

Запугать соперницу, чтобы попасть на Олимпиаду, – вполне приемлемый метод. Только все идет не по плану, из-за чего в дело вмешивается ФБР. И это все реальная история, произошедшая в сборной США по фигурному катанию в 1990-е годы.

Особенно фильм будет интересен тем, кто любит психологические драмы. Большой материал для разбора трудолюбивого, но сложном человека со своими внутренними демонами.

Фильм рассказывает о темнокожем бегуне Джесси Оуэнсе, который выиграл четыре золота на Олимпийских играх 1936 года в гитлеровской Германии. Его победа настолько ошеломила нацистов, что Адольф Гитлер ушел со стадиона.

Фильм сочетает в себе две линии – личную и социальную. Оуэнс – бедный парень, который резко пробился к богатству и известности, из-за чего ему приходится бороться с новыми соблазнами. В какой-то момент ему приходится отодвинуть спорт на второй план, чтобы спасти семью, которая оказалась на грани краха из-за его действий.

Как и в «Зеленой книге», отлично отражен расизм, царивший в американском обществе в 1930-е годы. Это общество, в котором четырехкратный олимпийский чемпион, бросивший вызов Гитлеру, может зайти в ресторан только с заднего входа. Если не понимаете социальный конфликт между белыми и черными в США, то «Сила воля» прольет вам свет.