Вышел хоррор «Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов»

20 февраля состоялась премьера фильма ужасов «Проклятый рыцарь». Картина также стала доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах, включая Prime Video и другие зарубежные сервисы. Помимо этого, хоррор официально выйдет в российском прокате 23 апреля.

Сюжет картины разворачивается во время войны Алой и Белой розы в XV веке. Однажды в жизни девушки Энн появляется мужчина Джон, её хороший знакомый. Очень быстро выясняется, что вместе с ним в деревню пришло и некое проклятие в облике таинственного рыцаря.

Главные роли исполнили звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Софи Тёрнер. Режиссёром «Проклятого рыцаря» выступила Наташа Кермани («З/Л/О 85»), она же написала сценарий. Критики разгромили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 38% свежести.