Названы лауреаты премии «Энни»

21 февраля состоялась церемония вручения премии «Энни»-2026 — популярной американской награды, присуждаемой за достижения в области анимации. Триумфатором мероприятия стала картина Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов».

© Чемпионат.com

Мультфильм выиграл во всех 10 номинациях, где был представлен, в числе которых категория «лучший полнометражный фильм». При этом, без наград остались популярные картины «Элио» и самый кассовый голливудский мультфильм 2025 года «Зверополис 2».

Лауреаты премии «Энни»-2026

Лучший полнометражный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов»

Лучший независимый фильм — «Арко»

Лучшая режиссура полнометражного мультфильма - «Кей-поп-охотницы на демонов»

Лучшая раскадровка полнометражного мультфильма - «Плохие парни 2»

Лучшая раскадровка мультсериала — «Любовь. Смерть. Роботы»

Лучший мультсериал — «Победа или поражение»

Лучшая озвучка полнометражного мультфильма - «Кей-поп-охотницы на демонов»

Лучшая озвучка мультсериала - «Закусочная Боба»

Лучшие спецэффекты - «Кей-поп-охотницы на демонов»

«Кей-поп-охотницы на демонов» вышли на Netflix 20 июня 2025 года. Сюжет анимационной ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Авторы также анонсировали продолжение ленты. Кроме того, картина получила номинацию на премию «Оскар»-2026 в категории «лучший анимационный фильм».