Актеры отказываются от главной роли в ремейке «Американского психопата»

Автор романа «Американский психопат» Брет Истон Эллис опубликовал очередной выпуск своего подкаста. В аудиошоу писатель рассказал о ремейке культовой экранизации его произведения с Кристианом Бэйлом в главной роли.

По словам автора, несколько известных актёров отказались от роли маньяка Патрика Бэйтмана в предстоящей адаптации. Писатель уверен, что звёзды Голливуда просто не хотят оказаться на месте Бэйла. При этом, имена артистов Эллис не назвал.

Пара известных актёров, имена которых не могу называть, отказались от роли Патрика Бэйтмана. Думаю, они не хотят оказаться на месте Кристиана Бэйла.

Ранее сообщалось, что на роль Бэйтмана претендовал звезда сериала «Белый лотос» Патрик Шварценеггер. Кроме того, ходили слухи, что Марго Робби («Грозовой перевал») исполнит женскую версию главного героя. Позднее в СМИ опровергли это предположение.

Сатирический триллер «Американский психопат» вышел в 2000 году и стал популярным среди зрителей. Сюжет ленты повествует о банкире Патрике Бэйтмане, который ведёт роскошную жизнь в Нью-Йорке. Однажды в нём просыпается желание убивать, и он начинает жестоко расправляться со случайными жертвами.