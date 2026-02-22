Продюсер рассказал, что отличает российский фильм об Александре Печерском

Продюсер фильма "Собибор" о восстании в концлагере, организованном Александром Печерским, Эльмира Айнулова рассказала, чем российский фильм, снятый в 2018 году, отличается от рассказывающего об этом же событии британского кино.

Александр Печерский - легендарная фигура в нашей истории, он поднял в 1943 году единственное успешное восстание в немецком лагере смерти Собибор.

Английский фильм о нем, снятый в 1987 году, по словам Айнуловой, "драматичная драма о побеге, почти боевик" и к тому же это киноязык 80-х годов прошлого века. А российский фильм, снятый 40 лет спустя, рассказывает больше о внутренней эволюции героя и его нравственном выборе, отмечает продюсер.

Она уточнила в комментарии РИА Новости, что создателям российской картины важно было показать Печерского как "сложного, многопланового советского человека", а не просто "плоскую фигуру героического действия".

Советские военнопленные в российском фильме выглядят не фоновыми безликими персонажами, а полноценными участниками истории, коллективным субъектом сопротивления.

Так решил режиссер фильма и исполнитель главной роли Константин Хабенский.

По словам Айнуловой, такое решение близко к исторической правде, а с художественной точки зрения создает иную оптику: восстание в фильме - это совместное усилие людей и их сопротивление в экстремальных условиях.

Продюсер отметила, что девушка Люка, которую Печерский часто упоминает в своих мемуарах, в российском фильме не просто юная особа, которая нравится Печерскому, но и "как бы немного мистическая сущность". По словам продюсера, фильм полон библейской и мифологической символики.

Актеры создают самые разные образы - от героев боевика до мужественных и сомневающихся, пытающихся разобраться в себе и обстоятельствах.

История восстания в концлагере Собибор известна во всем мире, отметила Айнулова, но при этом мало кто знает, что во главе его стоял советский офицер и среди освобожденных им - заключенные из Европы.

Выдвижение фильма на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и выход в лонг-лист Американской киноакадемии, по мнению продюсера, означали, что история Печерского была глобально услышана во всем мире.

Она видит в этом подтверждение востребованности нашей истории у международной аудитории и силы универсального языка большого кино.

Справка "РГ"

Александр Печерский - организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор. Узники лагеря смерти Собибор подняли восстание 14 октября 1943 года, смогли убить 12 эсэсовцев, ликвидировать охрану и уйти в лес.