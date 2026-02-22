23 февраля состоится премьера шестого эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств». Фанаты проекта уже начали завышать рейтинг финальной серии на популярном агрегаторе IMDb.

Сейчас невышедший эпизод получил в среднем 8 баллов из 10, на основе более девяти тысяч оценок. Фанаты пишут хвалебные рецензии на серию, которую даже не успели посмотреть. Именно так пользователи хотят увеличить рейтинг сериала по «Игре престолов», чтобы он был выше чем у культовой картины «Во все тяжкие».

Что пишут зрители про невышедший финал «Рыцаря Семи Королевств»:

Это лучшая концовка, которую я когда-либо видел. Ничто не может сравниться с ней. Она великолепно завершила сериал. Я просто не могу поверить тому, что только что увидел.

Этот эпизод не заслуживает 10 из 10, но я ставлю такую оценку, потому что фанаты сериала «Во все тяжкие» будут его занижать. Поэтому оценка эпизода будет находиться в приемлемом диапазоне.

«Рыцарь Семи Королевств» — это вершина повествования, потому что он доказывает, что душа Вестероса состояла не только из драконов или тронных залов.

В ответ на просьбы фанатов «Во все тяжкие» моя оценка следующей серии уже 10 из 10. Скажите им, что Север помнит. Лето приближается, долги должны быть выплачены, и заговорщики будут сожжены.

Ранее фанаты «Рыцаря Семи Королевств» занизили рейтинг самого высокооценённого эпизода сериала «Во все тяжкие» — 14-ю серию пятого сезона под названием «Озимандия». На протяжении 13 лет эпизод держался на средней оценке 10 баллов из 10. Теперь рейтинг упал до 9,7 из 10.