«Грозовой перевал» уступил лидерство в прокате США

По итогам второго уикенда сборы фильма «Грозовой перевал» достигли $ 59,5 млн. Мелодрама опустилась на вторую строчку местных чартов, уступив мультфильму «GOAT: Мечтай по-крупному». Общие сборы спортивной анимационной картины в американских кинотеатрах составляют уже $ 58,3 млн.

© Чемпионат.com

По всему миру «Грозовой перевал» собрал $ 151 млн. Учитывая, что бюджет фильма с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях составил около $ 80 млн, ему понадобиться заработать ещё около $ 120, чтобы окупиться. При этом в США лента собирает меньше, чем в других странах.

«Грозовой перевал» — это экранизация одноимённого романа Эмили Бронте от постановщицы Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Картина расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.