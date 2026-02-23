Объявлены все лауреаты премии BAFTA 2026

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA 2026. Организаторы церемонии назвали главные фильмы 2025 года в различных категориях.

Так, лучшим фильмом прошлого года стала драма «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, а лучшим британским произведением признали «Гамнет». Награду за лучший мультфильм вручили «Зверополису 2», а лучшим иностранным фильмом назвали «Сентиментальную ценность». Антирекорд установил «Марти Великолепный» — лента с Тимоти Шаламе не получила ни одной награды за 11 номинаций.

В актёрских номинациях главные награду получили Джесси Бакли («Гамнет») и Роберт Арамайо («Я ругаюсь»). Во второстепенных ролях победили Вунми Мосаку («Грешники») и Шон Пенн («Битва за битвой»).

Лауреаты премии BAFTA 2026