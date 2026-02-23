Сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

23 февраля состоялась премьера шестого эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». Вместе с ним первый сезон проекта по книгам Джорджа Мартина завершился, сейчас авторы уже снимают продолжение.

В честь финала сезона шоураннер Айра Паркер поделился деталями второго сезона. По его словам, в продолжение вновь войдёт шесть эпизодов, которые продлятся чуть больше 30 минут.

Да, во второй сезон «Рыцаря Семи Королевств» войдёт шесть эпизодов. Это идеальное количество серий для нас. Честно говоря, мы с HBO отлично поладили. Они сказали, что эпизоды от 30 до 60 минут — это нормально, что даёт нам поле для экспериментов. Мы можем оставаться верными первоисточнику.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Продолжение уже снимают в Северной Ирландии, оно выйдет в начале 2027 года.