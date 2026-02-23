Во втором сезоне сериала «Трасса» сменились съемочная команда

Начались съемки детективной драмы "Трасса 2". По словам создателей, второй сезон тематически войдет в "антологию зла", которую составляют сериалы "Хрустальный" и "Трасса", но сюжетно новый проект будет самостоятельной историей. Снимается для онлайн-кинотеатра Okko.

© кадр из сериала «Трасса»

Олег Маловичко - автор сценария и продюсер обоих сезонов - рассказывает:

"Под антологией зла я имею в виду "Трассу 2", "Хрустальный" и первую "Трассу".

Если пытаться выделить общий принцип, это, наверное, непроизносимое, что-то из зоны умолчания, то, что как нам кажется, будучи произнесенным, разрушит и нас, и нашу жизнь. По большому счету, все эти истории про освобождение от бремени, с разными результатами в каждой части, но тем не менее.

В новой истории мы пытаемся разобраться, по сути, в тех же вопросах, что и в первой "Трассе", но осветить, или по крайней мере, попробовать, их другую сторону".

По сюжету второго сезона заполярный город Яркий отрезан от большой земли, и попасть в него можно лишь по зимнику - дороге, доступной с ноября по май. Когда-то город процветал, сюда приезжали работать со всего Союза, а теперь здесь лишь кварталы заброшенных домов. Оставшиеся жители соседствуют с коренным населением, которое проживает обособленно. Оживить этот мертвый пейзаж способна разработка старой шахты, куда приехали сотни рабочих-маргиналов.

Когда город сотрясает жестокое убийство молодой женщины, начальник местного ОВД Дмитрий Тихомиров (Сергей Колесников) слишком переживает о том, что огласка может ущемить интересы стройки. Но его сноха Зоя (Валерия Валюженич) не дает ему спустить дело на тормозах. В свое время она отвергла свое родовое призвание, вышла замуж за сына Дмитрия и поступила на службу в полицию, за что была проклята матерью. Три года назад она потеряла в аварии мужа и старшего ребенка, и теперь из близких у нее только младший сын Артем (Воля Завитаев) и Дмитрий. Ради их благополучия Зоя готова на все, и когда на подмогу в Яркий присылают следователя Петра Горелова (Алексей Филимонов), ее бывшего любовника, она готова выдержать и это испытание. Неуловимый серийный убийца "Охотник" начинает смертельную игру со следствием, и чтобы выйти из нее невредимой, Зоя должна вернуться к тому, что она долгое время в себе отрицала - природному дару.

Режиссером-постановщиком "Трассы 2" стал Константин Статский ("Мажор", "Троцкий") оператор-постановщик - Даян Гайткулов ("Ваша честь", "Лунатики"). В ролях также: Геннадий Блинов, Сергей Шайдаков, Владимир Свирский, Михаил Хуранов, Сергей Эверстов, Георгий Бессонов, Наум Швец, Ирина Богданова, Марьяна Кирсанова, Дмитрий Архангельский, Фрол Фролов и другие. Одну из ролей сыграл известный режиссер и актер Юрий Быков.

А вот имена создателей первого сезона сериала, которые назван лучшим за год и критиками, и экспертами многих премий.

Режиссер - Душан Глигоров, оператор - Батыр Моргачев. В ролях: Карина Разумовская, Александр Ильин, Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семён Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Сергей Уманов, Данил Стеклов и другие.

Можно сравнить и понять, что зрителей ждет абсолютно новая история, но на ту же тему, что была заявлена в первом сезоне.