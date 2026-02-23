Режиссер фильма «Цинга» рассказал, как создавалась картина

Главные роли в картине режиссёра исполнили актёр Никита Ефремов и калмыцкая актриса и модель Евгения Манджиева.

© скриншот из фильма «Цинга»

26 февраля на большие экраны выходит художественный фильм "Цинга" (18+). Мистический триллер снят на просторах Ямала, в крайне сложных условиях Севера. Это дебют документалиста Владимира Головнёва в качестве режиссёра полнометражного художественного фильма.

Владимир родился в Омске в 1982 году, окончил исторический факультет ОмГУ им. Достоевского, и здесь же в 2005 году начал заниматься кино. С целью творческого роста в 2011 году уехал в Екатеринбург, а затем в 2018 - в Москву. Сейчас он является лауреатом множества российских и международных кинофестивалей, а также председателем и членом жюри Открытого фестиваля "Любительское кино + profi", проходящего в Омске. Он также является автором документального фильма, снятого к 300-летию Омска.

Ранее мы писали о его документальной полнометражной работе "Дальний план" (16+), которая была удостоена специального приза жюри на международном кинофестивале "ДОКер-2021", а затем собрала все главные призы всех главных кинофестивалей России. Картина была также удостоена приза "За поиск оригинального драматургического решения" имени Л. Гуревича.

Ещё один проект режиссёра - "Люди дела" (6+). Это сборник новелл о необычных людях, живущих в маленьких городах и сёлах России, которые вопреки обстоятельствам стараются улучшить жизнь вокруг себя. Сейчас готовится к выходу третий сезон проекта, идёт работа над четвёртым сезоном.

В этот раз режиссёр Владимир Головнёв замахнулся на художественное кино - полнометражный мистический триллер "Цинга".

Процесс создания картины с момента задумки занял 3,5 года. Съёмки вели в условиях Крайнего Севера - 1,5 месяца киногруппа провела на просторах Ямала.

- Это результат огромной работы почти ста человек, работающих в суровых условиях. Фильм "Цинга" - большое путешествие, приключение, авантюра, творческая инициация и для меня, и для многих из нашей команды, - написал по итогу съёмок автор фильма.

При этом Владимир не только выступал режиссёром картины. Он также является автором сценария, который написал совместно с другом, режиссёром Евгением Григорьевым.

Первый показ фильма "Цинга" состоялся в Москве в декабре 2025 года на 4-м Открытом российском фестивале авторского кино "Зимний". Картина вошла в основную конкурсную программу вместе с семью работами. "Цинге" присудили три награды: Гран-при, приз за лучшую мужскую роль и приз за лучший сценарий.

По сюжету фильма послушник Фёдор (роль которого исполняет Никита Ефремов) сопровождает отца Петра по кочевым стойбищам с миссией - убедить оленеводов принять таинство крещения. Им предстоит посетить дальнее стойбище, где живёт шаманский род. Местные называют это место краем земли, где мифы - живые и где правят другие боги, а страшная болезнь является в образе красивой женщины Цинги. Путникам с крестами здесь не рады.

Молодой послушник Фёдор сталкивается с загадочным миром оленеводов. В стойбище усиливается волчья травля, подраны олени, а хозяин выставляет послушнику требование: "Если твой Бог спасёт оленей, мы наденем кресты, если нет - ты сам накажешь своего Бога". Фёдор соглашается, не подозревая, что попадает в воронку страшного человеческого падения. Ему предстоит пройти путь испытаний, чтобы исполнить послушание и обрести себя.

- Это история о том, что иногда мы вынуждены пройти все круги ада, чтобы познать себя и найти своё место в этом мире. А главное - понять, можем ли мы нести свою истину тем, кто о ней не просил. Или сначала лучше узнать и понять другой народ, такой ли он дремучий, как кому-то может казаться.Ямал - абсолютно правильное место, чтобы там случилась драматургия. К корням и этничности всегда тянет в непростые времена, когда люди пытаются понять, кто они и на чём стоят. Это не попытка убежать в сказку, а потребность осознать себя по-новому. Сегодня заметен огромный интерес к культурам народов России, особенно к северным. Мы открываем для себя Север и с удивлением узнаем, что заполярные мифы ничуть не уступают по силе голливудскому драматизму, - говорит режиссёр.

Владимир Головнёв - сын этнографа и антрополога Андрея Головнёва, который большую часть своей жизни исследует Север. Маленького сына он часто брал с собой в летние этнографические экспедиции за Полярный круг. Там 8-летний Владимир впервые услышал легенду про загадочную и страшную северную Цингу. Сценарий родился из подлинной ненецкой мифологии.

- В детстве я боялся этой легенды, потому и запомнил. Цинга приходит ночью в образе прекрасной девушки и предлагает ею овладеть. Тот, кому она явится, по легенде должен вскочить и крикнуть так громко, чтобы все проснулись. Затем надрезать ухо собаки и смазать лицо кровью. Если этого не сделать, она начинает приходить каждую ночь, пока не заберёт навсегда. Много лет спустя я задумал воплотить документальную основу в художественном кино.Будучи начинающим режиссёром, я снимал фильм о комплексной экспедиции, где были миссионеры, которые плыли по Оби от Сургута до Салехарда и крестили язычников: хантов, манси, ненцев… (прим ред. - документальный фильм "Корабль идет, а берег остается" (12+)). Я даже сам был крещён в той экспедиции. Так соединились две линии.Для "Цинги" я очень много брал из академической антропологии и этнографии. Плюс у меня был консультант из ненцев Евгений Худи.Для меня было крайне важно достоверно передать всё, что связано с бытом и мифами ненцев Ямала.

Все съёмки проходили на открытой части тундры, где непредсказуемая и часто меняющаяся погода, ураганный ветер со всех сторон. На съёмки приходилось вставать в пять утра и ехать до нужного места два часа на трэколах, затем обратно.

- Север по определению провоцирует на творчество. Можно продумать всё до деталей, нарисовать раскадровку, развести мизансцену, прийти на съёмку и встретиться с ветром в 30 метров в секунду, ещё и с косым дождём. Но, с одной стороны, природа тебя постоянно и немилосердно испытывает, а с другой - подталкивает и даёт энергию и силы. Некоторые сцены получались не благодаря планированию, а через постоянное перепридумывание и быструю скорость реагирования, характерную для документального кино. Иногда она менялась прямо в кадре, невозможно было стоять на ногах, но мы продолжали снимать.Многое снято методом наблюдения. Например, эпическая сцена кружения оленей. Они соткали красивейший круговой узор, который удалось запечатлеть с помощью коптера, - рассказывает режиссёр.

Главного героя картины, послушника Фёдора, играет известный российский актёр Никита Ефремов. Режиссёра он подкупил сразу:

- Никита приехал на пробы вовремя, даже немного заранее, при этом несмотря на свою занятость, он был абсолютно подготовленным к роли. Я увидел, что несмотря на молодость, он обладает жизненным опытом, а мне этот опыт для героя Фёдора был нужен. Кроме того, он оказался физически готов к условиям Севера. В картине Никита нырял в ледяную воду, смотрел в глаза реальному волку и пил оленью кровь. Не каждый бы это осилил.

Помимо Никиты Ефремова в картине снялись: Георгий Бессонов из Якутии, калмыцкая актриса и модель Евгения Манджиева, артист Саха академического театра им. Ойунского Герасим Васильев, дебютантка Тамара Куйбина, родившаяся в тундре и работающая в этностойбище близ Салехарда. Роль попа сыграл актёр из Санкт-Петербурга Дмитрий Поднозов.

Интересной оказалась история поиска мальчика на роль сына оленеводов. Найти похожего на ненца ребёнка, который умеет играть и при этом в тяжёлых условиях, никак не удавалось. Шли уже первые дни съёмок на Полярном Урале, а актёра всё никак не могли найти. Кастинги вели дистанционно.

- Смотрю сотни видео - ничего. Нервничаю. Однажды спускаюсь в гостинице по лестнице, а навстречу идёт актёр Георгий Бессонов. Спрашиваю у него на всякий случай про мальчика на роль. И он предлагает Тимура Романова, с которым он снимался в другом фильме. Тимур подошёл нам идеально! Он без раздумий приехал в Салехард и сразу встал в кадр. Это был риск с нашей стороны, но риск оправдался, - делится закадровой жизнью режиссёр.

Актёров на роли местных жителей искали среди представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера путём открытого кастинга. Кстати, в кадре оленеводы говорят на ненецком языке без субтитров. Это сделано сознательно, чтобы зритель видел мир глазами главного героя.

Фильм смонтирован на Свердловской киностудии, руководят которой Виктор Шадрин и Евгений Григорьев. С ними Владимир Головнёв работал в документальном кино.

- Когда такие картины получаются, то не остаётся сомнений, что пять лет, отданных легендарной Свердловской Киностудии, прошли не зря. "Цинга" - не первый полный метр, выпущенный на Урале за последнее время. На мой взгляд, он органично вписался в новую историю киностудии. Не по причине близости Екатеринбурга к Заполярью, а потому что с первого же разговора о проекте мы уже понимали друг друга. Я также хочу поблагодарить всех, кто прошёл с нами этот северный путь: Министерство культуры России, жителей Ямала, руководство Ямало-Ненецкого округа, компанию "Вольга", продюсеров, артистов и всю съёмочную группу, - рассказывал позже режиссёр Головнёв.

Владимир Головнёв уходить из неигрового кино не намерен. Говорит, что одинаково комфортно чувствует себя и там, и там. Несколько месяцев назад его кинокомпания "Игра" выпустила новый документальный фильм про этноблогеров "Народный герой" (16+). О планах по его созданию режиссёр уже рассказывал "Омск Здесь". Скоро картина появится на стриминговых платформах. Завершён также третий сезон документального сериала "Люди дела" (6+). Посмотреть весь киноальманах можно по ссылке.

В кино же для режиссёра Головнёва по-прежнему важны ритм и послевкусие:

- Мне почему-то кажется, что кино - это визуальная музыка. Не подложка музыкальная, а особенная вибрация, которая возникает. Может не быть привычно выстроенной драматургии, но если есть эта энергия, появляется послевкусие. Когда на выходе из кинотеатра становится ясно - мир уже не станет прежним. Это редко бывает.

После победы "Цинги" на фестивале авторского кино "Зимний" в сети стали появляться рецензии. Автор одной из них назвал фильм "картиной редкой для современного российского кино цельности", отметив, что режиссёр Головнёв "работает с материалом жёстко, но аккуратно, не пытаясь понравиться зрителю и не заигрывая с фестивальной конъюнктурой":

- Картина "Цинга" - это холодная, выверенная история о выживании, телесном и внутреннем, где пространство давит не меньше, чем обстоятельства, а молчание звучит громче диалогов. Здесь нет суеты, нет стремления объяснить всё и сразу. Режиссёр доверяет зрителю, и это доверие окупается. Фильм Головнёва - пример того, как авторское кино может быть строгим, мрачным и при этом по-настоящему захватывающим.

26 февраля художественный фильм "Цинга" выходит в прокат. 20 февраля премьера картины состоялась в самом большом зале страны - в московском киноцентре "Октябрь". Скоро работа начнёт путешествие по стране. Ожидается показ и в Омске.

Кстати, в одном из интервью "Омск Здесь" Владимир Головнёв говорил, что несмотря на то, что он не живёт в родном городе с 2011 года, он всегда считает себя омичом. Признаётся, если зовут в Омск, всегда находится время и перестраиваются графики.

Ранее мы также писали о первом шаманском хорроре. В январе 2025 года во всероссийский прокат вышел триллер "Шаман" (16+) от творческой группы из Хакасии - киностудии "Ветер перемен". Полнометражный стоминутный художественный фильм про шаманскую культуру показали и в Омске. Тем более что омичи не оказались в стороне при создании "уникального сибирского проекта с национальным хакасским колоритом". В саундтреке к фильму используется музыка из двух альбомов группы Nytt Land - "Ритуал" и Torem.