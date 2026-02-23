Сборы фильма «Король и Шут. Навсегда» превысили 100 млн рублей

23 февраля сборы фильма «Король и Шут. Навсегда» достигли отметки в 100 млн рублей. Лента про знаменитую российскую группу находится в топе российских чартов, уступая лишь «Красавице» и «Сказке о царе Салтане».

«Навсегда» выступает прямым продолжением сериала «Король и Шут». Сюжет ленты рассказывает, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

К своим ролям вернулись Константин Плотников и Влад Коноплёв, а Гоша Куценко сыграл главного злодея — безумного психоаналитика и «очень коварного персонажа».