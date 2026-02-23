Сборы фильма «Сказка о царе Салтане» преодолели новую отметку

23 февраля сборы фильма «Сказка о царе Салтане» достигли 1,3 млрд рублей. Такого результата картина добилась на 11-й день проката — премьера состоялась 12 февраля. Лента остаётся лидером проката, обгоняя фильмы «Король и Шут» и «Красавица», а по общей кассе картина уже обошла «Горничную» с Сидни Суини.

«Сказка о царе Салтане» выступает адаптацией знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина. Лента рассказывает историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Лиза Моряк («Онегин»), Алексей Онежен («Артек. Большое путешествие»), Алиса Кот («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Простоквашино»).