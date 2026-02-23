«Сладкая жизнь» Федерико Феллини выйдет в повторный российский прокат

Фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини выпустит в повторный российский прокат 5 марта 2026 года кинокомпания «ПилотКино». Картина будет показана в 4К-реставрации и в новом, исправленном переводе, сделанном в 2026 году специально к перевыпуску.

© кадр из фильма «Сладкая жизнь»

- Многие легендарные сцены теперь зазвучат по-новому и обретут истинные смыслы, заложенные режиссером. Это важнейшее событие для всех синефилов, которое нельзя пропустить! – говорится в пресс-релизе.

«ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в фильме сыграли Марчелло Мастрояни, Анита Экберг, Анук Эме, Ивонн Фюрно, Магали Ноэль, Ален Кюни и другие.

- Журналист Марчелло погружен в сладкую, развратную жизнь Вечного города, - сообщается в синопсисе. - Его можно сравнить с Вергилием, проходящим все круги современного ада и наблюдающим «божественную комедию» Рима конца 50-х. Женщины как тени сменяют друг друга, не задевая его чувств. Даже явление американской кинодивы Сильвии, воплощения сексуальности и порока, не выводит его из состояния абсолютного безразличия ко всему и вся. Внезапное самоубийство его друга Штайнера, пришедшего к мысли о бессмысленности такой жизни, приводит Марчелло к катарсису.

Фильм «Сладкая жизнь» вышел в 1960 году и получил главный приз – Золотую пальмовую ветвь – Каннского кинофестиваля, а также три номинации на «Оскар» и одну награду – за лучшую работу художника по костюмам. В СССР он в прокат не выходил, в российских кинотеатрах шедевр Феллини впервые показали в 2020 году.