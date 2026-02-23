Collider назвал 20 лучших фильмов в истории

Американское издание Collider опубликовало список из 20 лучших фильмов за последние 100 лет. Редакция портала выбрала главные шедевры в мире кино с 1926 года и по сей день.

В топ-20 вошли в основном фильмы XX века, а лучшей картиной в истории признали «Андрея Рублёва» советского режиссёра Андрея Тарковского. На втором месте оказался «Крёстный отец» Френсиса Форда Копполы, замкнула тройку «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

В десятку также вошли «Властелин колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво» и «Страсти Жанны д’Арк».

20 лучших фильмов в истории кино от Collider