Опубликованы яркие постеры четвертого сезона «Бриджертонов»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил яркие постеры второй половины четвёртого сезона «Бриджертонов». Шоу вернётся уже 26 февраля, в продолжение войдёт четыре эпизода, которые завершат сезон.

Четвёртый сезон «Бриджертонов» посвятили второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем стала его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха). Их любовь спровоцировала большой конфликт в семьях из-за очень разных статусов.

© Постер

© Постер

«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Шоу уже продлили на пятый и шестой сезоны.